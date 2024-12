Saltillo: Tamaño de banquetas no permitió colocación de líneas tactopodales en la calle General Cepeda

‘LA DISCAPACIDAD NO LES IMPORTA’

“La discapacidad para esas personas que tomaron esas decisiones no les importa, no la ven, no la viven, no la sufren y están tan cerrados de la cabeza que se les hace que pedir una opinión a alguien con discapacidad es rebajarse”, dijo Carlos Valdés, miembro honorario de Amever.

Valdés detalló que la infraestructura que mejor ayuda a las personas con discapacidad visual es una línea con carriles hundidos que sirven para que el bastón encaje, misma que sí está instalada en otras calles como Aldama.

En ese sentido comentó que la instalada por ejemplo en Paseo Capital con un relieve mucho más leve, lo que dificulta la identificación del carril.

A lo anterior también declaró que es importante el cuidado de muchas otras banquetas en el Centro Histórico, particularmente en las calles de Bravo y Rayón.

“No hay un programa del gobierno para rehabilitar todas las banquetas y poner rampas, no nada más en las cuatro callecitas del centro histórico, en toda la ciudad. Porque en toda la ciudad y colonias están viviendo las personas en silla de ruedas. Cada vez va a haber más gente mayor, ¿por qué no prever desde ahorita?”, apuntó Valdés.