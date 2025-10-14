Saltillo: ¿Te gustan las casas embrujadas? Diviértete mientras ayudas a Fundación May Narices Frías

    Saltillo: ¿Te gustan las casas embrujadas? Diviértete mientras ayudas a Fundación May Narices Frías
    La experiencia mágica y escalofriante se llevará a cabo en Tabasco #356, Col. República, los días 25 y 31 de octubre, con actividades para toda la familia. FOTO: REDES SOCIALES

La Dra. Jazheel Valencia y la Fundación May Narices Frías invitan a vivir la “Casa Embrujada de la Magia”, un recorrido temático inspirado en Harry Potter con decoración, comida y actividades especiales, los días 25 y 31 de octubre en Saltillo

Este Halloween, en colaboración con la Fundación May Narices Frías, la Dra. Jazheel Valencia Podóloga abre las puertas de la “Casa Embrujada de la Magia”.

Será un lugar lleno de misterio, diversión. En ella te divertirás con la decoración de terror al estilo Harry Potter, la comida embrujada, como dulces, pociones y platillos temáticos, así como adquirir productos con temática de halloweebn todo en un ambiente único. Asi que anímate y vive la experiencia de caminar entre sombras y hechizos .

La cita será los días 25 y 31 de octubre 2025 desde las 8:00 p.m. hasta la medianoche en la calle Tabasco #356, casi esquina con La Madrid, en la Col. República, al norte de Saltillo.

Costo de entrada por persona: $20 (o en especie), podrás llevar aromatizante, pinol, (no cloro), jabón líquido de trastes, alimento para gato en bolsa cerrada, arena.

Adéntrate en la experiencia más mágica y escalofriante...

Dentro de la casa embrujada, el sombrero seleccionador revelará tu lugar en Hogwarts. La invitación es a ponerte la túnica de tu casa y convertirte en parte de esta aventura llena de hechizos y misterio.

El evento no es solo una casa del terror, sino un viaje al mundo mágico donde “tus peores miedos y tus mejores hechizos cobran vida”.

Lo recaudado será donado a beneficio de la Fundación May Narices Frías. Puedes contactar a la Fundación y a Pies Bellos a través de sus redes sociales o a los siguientes números telefónicos para más información:

Fundación May Narices Frías: 844-175-6329

Pies Bellos: 844-283-2369

