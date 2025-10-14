Saltillo: ¿Te gustan las casas embrujadas? Diviértete mientras ayudas a Fundación May Narices Frías

Este Halloween, en colaboración con la Fundación May Narices Frías, la Dra. Jazheel Valencia Podóloga abre las puertas de la “Casa Embrujada de la Magia”.

Será un lugar lleno de misterio, diversión. En ella te divertirás con la decoración de terror al estilo Harry Potter, la comida embrujada, como dulces, pociones y platillos temáticos, así como adquirir productos con temática de halloweebn todo en un ambiente único. Asi que anímate y vive la experiencia de caminar entre sombras y hechizos .

La cita será los días 25 y 31 de octubre 2025 desde las 8:00 p.m. hasta la medianoche en la calle Tabasco #356, casi esquina con La Madrid, en la Col. República, al norte de Saltillo.