Saltillo: Tendrá estreno mundial en Colombia composición para coro y orquesta de alumno de la UAdeC

ARTEAGA, COAH.- El talento coahuilense llegará a escenarios internacionales con la obra “Valiente Colibrí”, del estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Composición de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Omar Eduardo Medina Ortiz. La pieza fue seleccionada entre las obras ganadoras del Concurso de Composición para Coro y Orquesta Infantil, convocado como parte del Festival Internacional Infantil de Música de Colombia, que se realizará próximamente.

Durante el encuentro, “Valiente Colibrí” será interpretada por un coro y una orquesta infantil, en lo que representará su estreno mundial. Además, la presentación será grabada profesionalmente para posteriormente difundirse a través de plataformas digitales y redes sociales del festival. UNA HISTORIA DE RESILIENCIA Medina Ortiz explicó que la composición surgió de su interés por abordar las experiencias de quienes atraviesan situaciones adversas y deben encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante.

Para ello, construyó la historia de un colibrí que, después de una tormenta, pierde su hogar y debe reunir el valor suficiente para volver a volar. A través de esta narrativa, la obra aborda conceptos como la resiliencia, la valentía y la esperanza. El compositor señaló que su intención no fue concentrarse en la tragedia, sino transmitir la idea de que, incluso después de perderlo todo, es posible encontrar fuerzas para comenzar de nuevo. La selección de la pieza representa para el universitario un logro relevante dentro de su formación, particularmente por la posibilidad de que una de sus composiciones sea estrenada e interpretada internacionalmente antes de concluir sus estudios profesionales. “Es un sueño para todos los alumnos de composición que en algún momento una obra sea estrenada, sea interpretada por alguna agrupación o una orquesta”, compartió.

El estudiante consideró que la experiencia también le permitirá entrar en contacto con músicos e instituciones de otros países, además de ampliar las posibilidades para continuar desarrollando su trayectoria profesional. EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DEL AULA Además de su formación en la UAdeC, Medina Ortiz se desempeña como productor musical y arreglista, y es socio activo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Durante este año también obtuvo el estímulo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), con el que desarrolla un proyecto de composición enfocado en un álbum de bolero contemporáneo. El universitario reconoció el respaldo de la Escuela Superior de Música y de la Universidad Autónoma de Coahuila durante los distintos proyectos que ha emprendido a lo largo de su formación y trayectoria artística.

Temas

Canciones Música Concursos

Organizaciones

UAdeC

