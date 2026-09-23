Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

Del 28 de septiembre al 1 de octubre habrá clases magistrales, recitales, concurso interno y conciertos en Saltillo y Arteaga

La Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAdeC) realizará del 28 de septiembre al 1 de octubre el Festival de Piano “Gerardo González”, como parte de las actividades derivadas del Tercer Concurso Interno de Piano y con la participación de alumnos y maestros.

El programa contempla clases magistrales, recitales, una ponencia, el concurso interno y conciertos de ganadores, además de actividades de clausura, con las que se busca reconocer el trabajo y la preparación de la comunidad estudiantil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confian-en-mejores-cosechas-de-avena-por-lluvias-en-saltillo-IA23679661

Las actividades comenzarán el 28 de septiembre a las 08:30 horas con la inauguración en el Auditorio de la ESMUAdeC, ubicado en Ciudad Universitaria de Arteaga.

$!Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

Posteriormente, a las 09:00 horas se impartirá una clase magistral de piano a cargo del maestro Aaron Abinadí Martínez Hernández, en el Salón de Coro, mientras que a las 13:00 horas se realizará un recital de piano con el maestro Martín Alcocer Hernández, en el Auditorio de la escuela.

CONCURSO, RECITALES Y CLASES MAGISTRALES

El 29 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo el Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González”, en el Auditorio del plantel.

$!Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

Por la tarde, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Casa Purcell será sede de la ponencia-recital “Sonata y Música Mexicana”, a cargo de maestros de la Academia de Piano de la ESMUAdeC.

El 30 de septiembre continuarán las actividades con una clase magistral de piano de 09:00 a 13:00 horas, impartida por Martín Alcocer Hernández en el Salón de Coro de la escuela.

También se ofrecerá un recital de piano con el maestro Aaron Abinadí Martínez Hernández, en el Auditorio de la ESMUAdeC.

$!Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

A las 19:00 horas se realizará el Concierto de Ganadores del Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González”, en la Sala de Radio Concierto Carmen Aguirre de Fuentes, ubicada en General Cepeda número 443, en el Centro Histórico de Saltillo.

CIERRAN CON ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN

El festival concluirá el 1 de octubre con el Concierto de Ganadores del Concurso Interno de Piano 2026 de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, programado a las 12:00 horas.

$!Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

A las 13:00 horas se realizará la entrega de diplomas del Curso de Filosofía Suzuki, seguida de la ceremonia de premiación y clausura, ambas actividades en el Auditorio de la Escuela Superior de Música de la UAdeC.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La verdad histórica de la barrera histórica

La verdad histórica de la barrera histórica
true

Manolo Jiménez y los números que marcan el rumbo de Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?
Los conductores fueron detectados a través de las cámaras del C2 y patrullajes en arterias de alto flujo vehicular.

Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en el Club de Golf Pachuca por un monto menor al valor señalado para ambos.

Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores
El grupo encabezado por Karla Wheelock recorrió la llamada “Whiskey Route” durante su ascenso al Kilimanjaro, en Tanzania.

Coahuilenses llegan a la cima del Kilimanjaro junto a Karla Wheelock
Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana
El presidente iraní no dio detalles sobre las conversaciones, pero dio la impresión de que estaba centrado en ganarse el apoyo de los vecinos árabes de Irán para las propuestas que Teherán ha elaborado para el futuro del estrecho de Ormuz.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, arremete contra Trump en su discurso ante la ONU, pero muestra disposición al diálogo