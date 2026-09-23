$!Saltillo: Celebrará la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Festival de Piano ‘Gerardo González’

La Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (ESMUAdeC) realizará del 28 de septiembre al 1 de octubre el Festival de Piano “Gerardo González”, como parte de las actividades derivadas del Tercer Concurso Interno de Piano y con la participación de alumnos y maestros. El programa contempla clases magistrales, recitales, una ponencia, el concurso interno y conciertos de ganadores, además de actividades de clausura, con las que se busca reconocer el trabajo y la preparación de la comunidad estudiantil.

Las actividades comenzarán el 28 de septiembre a las 08:30 horas con la inauguración en el Auditorio de la ESMUAdeC, ubicado en Ciudad Universitaria de Arteaga.

Posteriormente, a las 09:00 horas se impartirá una clase magistral de piano a cargo del maestro Aaron Abinadí Martínez Hernández, en el Salón de Coro, mientras que a las 13:00 horas se realizará un recital de piano con el maestro Martín Alcocer Hernández, en el Auditorio de la escuela. CONCURSO, RECITALES Y CLASES MAGISTRALES El 29 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo el Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González”, en el Auditorio del plantel.

Por la tarde, a las 19:00 horas, el Centro Cultural Casa Purcell será sede de la ponencia-recital “Sonata y Música Mexicana”, a cargo de maestros de la Academia de Piano de la ESMUAdeC. El 30 de septiembre continuarán las actividades con una clase magistral de piano de 09:00 a 13:00 horas, impartida por Martín Alcocer Hernández en el Salón de Coro de la escuela. También se ofrecerá un recital de piano con el maestro Aaron Abinadí Martínez Hernández, en el Auditorio de la ESMUAdeC.

A las 19:00 horas se realizará el Concierto de Ganadores del Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González”, en la Sala de Radio Concierto Carmen Aguirre de Fuentes, ubicada en General Cepeda número 443, en el Centro Histórico de Saltillo. CIERRAN CON ACTIVIDADES DE PREMIACIÓN El festival concluirá el 1 de octubre con el Concierto de Ganadores del Concurso Interno de Piano 2026 de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, programado a las 12:00 horas.

A las 13:00 horas se realizará la entrega de diplomas del Curso de Filosofía Suzuki, seguida de la ceremonia de premiación y clausura, ambas actividades en el Auditorio de la Escuela Superior de Música de la UAdeC.

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