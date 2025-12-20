Saltillo: terminan con sus autos destrozados tras aparatoso encontronazo

Un fuerte accidente vial dejó dos vehículos en pérdida total durante la madrugada de este sábado en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida 20 de Noviembre, en Saltillo, luego de que ambos conductores aseguraron haber tenido luz verde al momento del impacto. TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

El reporte fue recibido alrededor de las 02:30 horas, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acordonaron la zona y abanderaron los carriles con dirección al oriente debido a los escombros esparcidos sobre la vialidad. De acuerdo con los primeros datos, una mujer que conducía un Ford Fusion circulaba por el Periférico con rumbo al poniente y, al intentar incorporarse a la colonia Pueblo Insurgente, fue impactada por un Chevrolet Aveo que se desplazaba rumbo al oriente, presuntamente a exceso de velocidad. Tras el choque, el Aveo derrapó por más de 100 metros hasta detenerse en los carriles centrales. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.