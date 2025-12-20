Saltillo: terminan con sus autos destrozados tras aparatoso encontronazo

    Saltillo: terminan con sus autos destrozados tras aparatoso encontronazo
    El impacto ocurrió durante la madrugada en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida 20 de Noviembre. FOTO: MARTÍN ROJAS

Aunque no hubo lesionados, uno de los conductores fue detenido por presunto consumo de alcohol

Un fuerte accidente vial dejó dos vehículos en pérdida total durante la madrugada de este sábado en el cruce del Periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida 20 de Noviembre, en Saltillo, luego de que ambos conductores aseguraron haber tenido luz verde al momento del impacto.

$!El Chevrolet Aveo derrapó más de 100 metros tras el choque, hasta quedar detenido en los carriles centrales del Periférico.
El Chevrolet Aveo derrapó más de 100 metros tras el choque, hasta quedar detenido en los carriles centrales del Periférico. FOTO: MARTÍN ROJAS

El reporte fue recibido alrededor de las 02:30 horas, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acordonaron la zona y abanderaron los carriles con dirección al oriente debido a los escombros esparcidos sobre la vialidad.

De acuerdo con los primeros datos, una mujer que conducía un Ford Fusion circulaba por el Periférico con rumbo al poniente y, al intentar incorporarse a la colonia Pueblo Insurgente, fue impactada por un Chevrolet Aveo que se desplazaba rumbo al oriente, presuntamente a exceso de velocidad.

Tras el choque, el Aveo derrapó por más de 100 metros hasta detenerse en los carriles centrales. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

$!Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.
Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades. FOTO: MARTÍN ROJAS

El hecho fue reportado al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Al entrevistarse con los involucrados, ambos conductores afirmaron haber tenido el semáforo en verde; sin embargo, el conductor del Aveo fue detenido al presentar aliento alcohólico.

Finalmente, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará la responsabilidad del siniestro con apoyo de las cámaras urbanas instaladas en el sector.

