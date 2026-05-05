Saltillo: trasladan a mujer al hospital por posible picadura de viuda negra

Alrededor de las 11:00 horas de este martes, arribó Susana Thalía ¨N¨, de 29 años, acompañada de un familiar, señalando que presuntamente había sido picada por una araña y que presentaba malestar.

Una mujer fue trasladada desde las instalaciones de la Cruz Roja a la Clínica 89, en Saltillo , luego de referir que sufrió la picadura de una araña viuda negra entre las 02:00 y las 04:00 horas.

Al llegar a las instalaciones de la institución, los médicos y el personal de enfermería la valoraron y determinaron su traslado a la Clínica 89, por lo que fue llevada en ambulancia al nosocomio.

Durante el traslado, la mujer se mantuvo estable y, al arribar al hospital, no se le detectaron síntomas de envenenamiento, únicamente una crisis nerviosa.

El hospital activó el protocolo correspondiente por posible intoxicación, por lo que la paciente permanecería bajo observación médica mientras se determinaba lo ocurrido y se esperaba su evolución favorable.