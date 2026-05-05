Saltillo: trasladan a mujer al hospital por posible picadura de viuda negra

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    Saltillo: trasladan a mujer al hospital por posible picadura de viuda negra
    Personal de la Cruz Roja valoró a la paciente y determinó su traslado a un hospital para descartar posibles efectos de envenenamiento tras el reporte del incidente. ULISES MARTÍNEZ

Aunque no se confirmaron signos de envenenamiento, el hospital activó los protocolos preventivos y mantuvo a la paciente en observación

Una mujer fue trasladada desde las instalaciones de la Cruz Roja a la Clínica 89, en Saltillo, luego de referir que sufrió la picadura de una araña viuda negra entre las 02:00 y las 04:00 horas.

Alrededor de las 11:00 horas de este martes, arribó Susana Thalía ¨N¨, de 29 años, acompañada de un familiar, señalando que presuntamente había sido picada por una araña y que presentaba malestar.

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$!La movilización de una ambulancia se registró la mañana de este martes, luego de que la mujer manifestara malestar tras presuntamente haber sido picada durante la madrugada.
La movilización de una ambulancia se registró la mañana de este martes, luego de que la mujer manifestara malestar tras presuntamente haber sido picada durante la madrugada. ULISES MARTÍNEZ

Al llegar a las instalaciones de la institución, los médicos y el personal de enfermería la valoraron y determinaron su traslado a la Clínica 89, por lo que fue llevada en ambulancia al nosocomio.

Durante el traslado, la mujer se mantuvo estable y, al arribar al hospital, no se le detectaron síntomas de envenenamiento, únicamente una crisis nerviosa.

El hospital activó el protocolo correspondiente por posible intoxicación, por lo que la paciente permanecería bajo observación médica mientras se determinaba lo ocurrido y se esperaba su evolución favorable.

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