Saltillo: tres sujetos sustraen siete motos de reparto; cuatro ya localizadas

La madrugada del 17 de febrero, la sucursal de comida rápida KFC ubicada en el sector Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, fue víctima de un robo que involucró varias motocicletas utilizadas para reparto. Cámaras de seguridad del establecimiento registraron la acción de tres sujetos que forzaron la chapa y un candado de la bodega lateral del local, donde se resguardaban las unidades.

El reporte oficial indicó que los presuntos responsables permanecieron en el sitio aproximadamente entre las 03:42 y las 04:15 horas, tiempo durante el cual sustrajeron un total de siete motocicletas de las marcas Honda y Yamaha, con modelos estimados entre 2007 y 2009. No se reportó el robo de otros objetos dentro del inmueble.

