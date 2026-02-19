Saltillo: tres sujetos sustraen siete motos de reparto; cuatro ya localizadas
El robo se registró en la madrugada del 17 de febrero, sin que se sustrajeran otros objetos del establecimiento
La madrugada del 17 de febrero, la sucursal de comida rápida KFC ubicada en el sector Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, fue víctima de un robo que involucró varias motocicletas utilizadas para reparto. Cámaras de seguridad del establecimiento registraron la acción de tres sujetos que forzaron la chapa y un candado de la bodega lateral del local, donde se resguardaban las unidades.
El reporte oficial indicó que los presuntos responsables permanecieron en el sitio aproximadamente entre las 03:42 y las 04:15 horas, tiempo durante el cual sustrajeron un total de siete motocicletas de las marcas Honda y Yamaha, con modelos estimados entre 2007 y 2009. No se reportó el robo de otros objetos dentro del inmueble.
Tras la denuncia, elementos de la Unidad de Investigación Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila desplegaron operativos en colonias aledañas. Como resultado de estas acciones, se logró la recuperación de cuatro de las siete motocicletas sustraídas, localizadas en la colonia Lucio Blanco. Las autoridades mantienen trabajos de inteligencia y vigilancia para ubicar a los responsables y recuperar las tres unidades restantes.
Los investigadores indicaron que el robo se considera de alto valor debido al número de motocicletas involucradas y a que son vehículos utilizados de manera directa en las operaciones de reparto de la sucursal. Las diligencias continúan abiertas, con el objetivo de identificar y detener a los implicados.
Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda conducir a la ubicación de los responsables o de las unidades faltantes. Asimismo, se mantiene vigilancia en la zona para prevenir incidentes similares y fortalecer la seguridad en comercios que utilicen motocicletas para la entrega de productos.
El caso forma parte de una serie de operativos recientes en Saltillo destinados a combatir el robo de vehículos y garantizar la protección de comercios y repartidores que dependen de estos medios de transporte para su trabajo diario.