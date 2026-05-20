Saltillo: UAdeC plantea alianza estratégica con industria para detonar innovación y capacitación

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, presentó la “Propuesta Empresarial UAdeC” durante la reunión mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coahuila Sureste, donde planteó una nueva visión de colaboración entre la academia y el sector productivo. El encuentro reunió al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; al presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal; al director general del organismo, Miguel Monroy Robles, así como a representantes empresariales de la región.

Durante su exposición, Pimentel Martínez subrayó que Coahuila mantiene condiciones favorables para el crecimiento económico gracias a la coordinación entre autoridades, empresas e instituciones educativas, escenario que —afirmó— fortalece la confianza para atraer inversiones y consolidar nuevos proyectos de desarrollo.

El rector sostuvo que las universidades deben asumir un papel más activo dentro de la dinámica económica, no únicamente como formadoras de profesionistas, sino también como generadoras de soluciones especializadas para la industria mediante investigación aplicada, desarrollo tecnológico, capacitación y certificación de competencias. “Estamos listos para que nos vean de una manera diferente y seguir trabajando en sintonía con ustedes”, expresó ante empresarios y autoridades estatales. Explicó que la UAdeC dispone de áreas académicas capaces de ofrecer talleres, diplomados, cursos y programas de formación ajustados a las necesidades reales del sector productivo, con esquemas diseñados para fortalecer la competitividad empresarial. Uno de los ejes centrales de la propuesta fue el impulso a la actualización permanente del capital humano, ante la acelerada transformación tecnológica y las nuevas exigencias laborales que enfrentan los distintos sectores industriales.

En ese sentido, destacó que la Universidad cuenta con modalidades presenciales, semiescolarizadas y en línea, además de esquemas de microcredenciales y programas flexibles dirigidos tanto a trabajadores como a sus familias. Finalmente, Pimentel Martínez reiteró la disposición institucional de construir alianzas cercanas con las empresas para desarrollar proyectos específicos, generar innovación aplicada y atender las necesidades particulares de cada industria instalada en la entidad.

Publicidad

Temas

CONVENIOS empresarios

Organizaciones

UAdeC Coparmex

