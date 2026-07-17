Saltillo: vacaciones de verano concentran más casos de niños atropellados

Las vacaciones de verano concentran el mayor número de casos de niños atropellados en la Región Sureste de Coahuila. De acuerdo con un recuento periodístico de VANGUARDIA, que incluye hechos ocurridos en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, julio es el mes con mayor incidencia entre 2025 y lo que va de 2026. En el periodo revisado se documentaron 11 casos de menores atropellados, de los cuales cuatro ocurrieron durante julio, dos en 2025 y dos en 2026. Les siguen diciembre de 2025 y enero de 2026, con dos casos cada uno.

El análisis también muestra un patrón recurrente en las circunstancias de los accidentes. En al menos nueve de los 11 casos, los primeros reportes señalaron que el menor cruzó la calle de manera repentina, salió corriendo desde su vivienda, jugaba en la vía pública o se incorporó inesperadamente al arroyo vehicular, lo que redujo el tiempo de reacción de los conductores. En algunos hechos se identificaron además factores adicionales que limitaron la visibilidad o incrementaron el riesgo. El caso más reciente, ocurrido en la colonia Brisas Poniente, apunta a que el menor cruzó entre dos camiones materialistas estacionados, mientras que en otros incidentes los niños circulaban en bicicleta, caminaban junto a familiares o intentaban atravesar vialidades de alta velocidad. De los 11 casos documentados por VANGUARDIA, dos terminaron con la muerte de los menores: Jesús Alan, de 10 años, quien falleció tras ser atropellado por un tráiler durante Semana Santa de 2025 en la colonia Mirasierra, y Jesús Emiliano, de siete años, quien murió el pasado 16 de julio en Brisas Poniente. El resto sufrió lesiones de diversa gravedad y requirió atención hospitalaria.

Aunque los accidentes se presentan a lo largo del año, la concentración de casos durante julio coincide con el periodo vacacional, cuando más niños permanecen en casa, utilizan con mayor frecuencia calles y espacios públicos para jugar y realizan más desplazamientos a pie o en bicicleta, aumentando su exposición al tránsito vehicular. Casos documentados por VANGUARDIA



2025

Abril: 1 caso.

Julio: 2 casos.

Noviembre: 1 caso.

Diciembre: 2 casos.



2026

Enero: 2 casos.

Marzo: 1 caso.

Junio: 1 caso.

Julio: (corte al 16 de julio) 2 casos.

Temas

Accidentes Seguridad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

