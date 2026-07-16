Saltillo: muerte de menor revive reclamos por camiones de carga en la colonia Brisas

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    Saltillo: muerte de menor revive reclamos por camiones de carga en la colonia Brisas
    Los camiones de volteo permanecían estacionados en el mismo sitio donde ocurrió el accidente, pese a las denuncias vecinales y a la prohibición que establece el Reglamento de Tránsito de Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

Los camiones de volteo entre los que salió el niño que murió atropellado permanecían estacionados en el mismo lugar pese a las quejas vecinales y a que el Reglamento de Tránsito de Saltillo prohíbe este tipo de unidades en la vía pública

Los dos camiones de volteo entre los que presuntamente salió corriendo Jesús Emiliano, el niño de siete años que murió atropellado el pasado miércoles en la colonia Brisas Poniente, permanecían estacionados este jueves en el mismo sitio, pese a que, de acuerdo con vecinos, representan un riesgo desde hace años y el Reglamento de Tránsito de Saltillo prohíbe este tipo de estacionamiento.

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$!Vecinos de Brisas Poniente aseguran que desde hace tres años han solicitado el retiro de las unidades de carga, al considerar que obstruyen la visibilidad y representan un riesgo para los peatones.
Vecinos de Brisas Poniente aseguran que desde hace tres años han solicitado el retiro de las unidades de carga, al considerar que obstruyen la visibilidad y representan un riesgo para los peatones. FRANCISCO MUÑIZ

De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los factores que influyó en el accidente fue la falta de visibilidad provocada por las unidades de carga. El menor intentó cruzar la calle Los Cárdenas, a la altura de la calle Catorceava, cuando fue embestido por una camioneta cuyo conductor presuntamente no alcanzó a verlo debido a que salió de entre los camiones estacionados.

VANGUARDIA acudió al lugar del accidente y constató que ambos camiones de volteo continuaban sobre la vía pública. Una de las unidades está rotulada con el nombre de Materiales Coss y la otra pertenece a Materiales Díaz.

Habitantes del sector señalaron que las unidades son propiedad de personas que viven sobre la calle Catorceava y que desde hace aproximadamente tres años las dejan estacionadas diariamente en la colonia. Aseguran que salen muy temprano por la mañana y regresan entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde, justo cuando los niños regresan de la escuela o juegan en la calle.

“Ya habíamos hablado para ver con quién podían quitarlos”, relató una vecina, quien afirmó que incluso hace aproximadamente un mes solicitaron la intervención de Tránsito Municipal. Según dijeron, los agentes acudieron a infraccionarlos, pero las unidades permanecieron en el lugar.

Los vecinos también denunciaron que es común que los propietarios dejen las cajas de los camiones levantadas, tal y como se encuentra uno de ellos desde la tarde del accidente, lo que incrementa el riesgo, principalmente para los niños que juegan en la colonia.

$!El menor habría salido de entre los camiones estacionados antes de ser embestido, por lo que la falta de visibilidad figura entre los factores que se investigan en el accidente.
El menor habría salido de entre los camiones estacionados antes de ser embestido, por lo que la falta de visibilidad figura entre los factores que se investigan en el accidente. FRANCISCO MUÑIZ

El Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo establece que está estrictamente prohibido estacionar en la vía pública vehículos de carga que excedan las 10 toneladas, salvo en lugares y horarios autorizados por el Ayuntamiento. Además, señala que ningún vehículo debe estacionarse de manera que, por sus dimensiones, ponga en riesgo la circulación de peatones o automovilistas.

La normativa también establece que, si un vehículo permanece estacionado en un lugar prohibido y su conductor no está presente, los agentes de Tránsito deben solicitar una grúa para retirarlo y trasladarlo al corralón, además de imponer la sanción correspondiente.

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Los habitantes señalaron que aprovecharon la presencia de policías durante la atención del accidente para insistir en que los camiones fueran retirados; sin embargo, hasta la tarde de este jueves seguían en el sitio.

ACCIDENTE EXHIBE PROBLEMAS VIALES

Además de los camiones, los vecinos señalaron que la calle Los Cárdenas presenta otros factores de riesgo. A unos 50 metros del lugar del accidente existe un señalamiento de “Precaución, cruce de niños, zona escolar”, pero afirman que los vehículos continúan circulando a exceso de velocidad.

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$!Habitantes del sector denuncian que los propietarios suelen dejar las cajas de los camiones levantadas y que las unidades permanecen estacionadas todos los días sobre la vía pública.
Habitantes del sector denuncian que los propietarios suelen dejar las cajas de los camiones levantadas y que las unidades permanecen estacionadas todos los días sobre la vía pública. FRANCISCO MUÑIZ

También indicaron que han solicitado la instalación de bordos más efectivos, ya que los existentes no obligan a los automovilistas a reducir la velocidad. A ello se suma que dos veces por semana se instala un mercado sobre la vialidad, reduciendo la circulación a un solo carril y provocando que algunos conductores invadan el sentido contrario, situación que, aseguran, ya ha ocasionado otros accidentes.

VANGUARDIA solicitó al Ayuntamiento de Saltillo información sobre las posibles sanciones o acciones que podrían emprenderse respecto a los camiones involucrados tras el accidente; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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