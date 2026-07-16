Saltillo: muerte de menor revive reclamos por camiones de carga en la colonia Brisas

Los dos camiones de volteo entre los que presuntamente salió corriendo Jesús Emiliano, el niño de siete años que murió atropellado el pasado miércoles en la colonia Brisas Poniente, permanecían estacionados este jueves en el mismo sitio, pese a que, de acuerdo con vecinos, representan un riesgo desde hace años y el Reglamento de Tránsito de Saltillo prohíbe este tipo de estacionamiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los factores que influyó en el accidente fue la falta de visibilidad provocada por las unidades de carga. El menor intentó cruzar la calle Los Cárdenas, a la altura de la calle Catorceava, cuando fue embestido por una camioneta cuyo conductor presuntamente no alcanzó a verlo debido a que salió de entre los camiones estacionados.

VANGUARDIA acudió al lugar del accidente y constató que ambos camiones de volteo continuaban sobre la vía pública. Una de las unidades está rotulada con el nombre de Materiales Coss y la otra pertenece a Materiales Díaz.

Habitantes del sector señalaron que las unidades son propiedad de personas que viven sobre la calle Catorceava y que desde hace aproximadamente tres años las dejan estacionadas diariamente en la colonia. Aseguran que salen muy temprano por la mañana y regresan entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde, justo cuando los niños regresan de la escuela o juegan en la calle.

“Ya habíamos hablado para ver con quién podían quitarlos”, relató una vecina, quien afirmó que incluso hace aproximadamente un mes solicitaron la intervención de Tránsito Municipal. Según dijeron, los agentes acudieron a infraccionarlos, pero las unidades permanecieron en el lugar.

Los vecinos también denunciaron que es común que los propietarios dejen las cajas de los camiones levantadas, tal y como se encuentra uno de ellos desde la tarde del accidente, lo que incrementa el riesgo, principalmente para los niños que juegan en la colonia.