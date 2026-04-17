Saltillo: Vecinos de Brisas Poniente protestan por afectación a obra pluvial; logran acuerdo con constructora

La protesta se centró en la construcción de un cárcamo que, aseguran, desvía el agua de la colonia y afecta el funcionamiento de un jardín de lluvia. Señalan que la obra beneficia a un fraccionamiento de la misma constructora y ha provocado encharcamientos e inundaciones en la zona.

Integrantes de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y de la Asociación de Brisas Poniente se manifestaron este viernes afuera del Poder Judicial de la Federación. Denunciaron presuntos abusos en un proceso legal relacionado con obras de la empresa Inverdomus, que han afectado a habitantes del sector.

De acuerdo con los vecinos, la obra motivó la interposición de un amparo para detener los trabajos; sin embargo, un juez resolvió en contra. Esto derivó en una sanción cercana a los 2 millones de pesos contra la asociación vecinal, lo cual calificaron como injusto. También señalaron que, pese a una orden judicial, los trabajos continuaron.

Armando López Romero, representante vecinal, explicó que el jardín de lluvia forma parte de un proyecto internacional enfocado en soluciones ambientales. En él, Saltillo fue seleccionada entre ciudades del país para desarrollar infraestructura de captación de agua y prevención de inundaciones.

El espacio, inaugurado en junio de 2023 durante la administración del entonces alcalde José María Fraustro Siller, forma parte de una iniciativa global que promueve infraestructura verde y azul para mitigar efectos del cambio climático.

Vecinos sostienen que la intervención dañó el sistema de captación pluvial. Señalan que esto ha generado encharcamientos prolongados, proliferación de plagas y dificultades de acceso a viviendas en temporada de lluvia.

La representación legal de los colonos indicó que la obra modificó el flujo natural del agua, afectando el drenaje pluvial en la zona. Añadió que, tras lluvias intensas el año pasado, se registraron acumulaciones de agua durante semanas. Esto impactó la salud y la movilidad de los habitantes.