Saltillo: Vecinos de Brisas Poniente protestan por afectación a obra pluvial; logran acuerdo con constructora

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Saltillo: Vecinos de Brisas Poniente protestan por afectación a obra pluvial; logran acuerdo con constructora
    Vecinos denunciaron daños a un jardín de lluvia y encharcamientos en la colonia. KATYA GONZÁLEZ
    Saltillo: Vecinos de Brisas Poniente protestan por afectación a obra pluvial; logran acuerdo con constructora
    Saltillo: Vecinos de Brisas Poniente protestan por afectación a obra pluvial; logran acuerdo con constructora

Se manifestaron ante el Poder Judicial Federal por presuntos abusos en un proceso legal; denuncian afectaciones a un jardín de lluvia y zonas habitacionales

Integrantes de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y de la Asociación de Brisas Poniente se manifestaron este viernes afuera del Poder Judicial de la Federación. Denunciaron presuntos abusos en un proceso legal relacionado con obras de la empresa Inverdomus, que han afectado a habitantes del sector.

La protesta se centró en la construcción de un cárcamo que, aseguran, desvía el agua de la colonia y afecta el funcionamiento de un jardín de lluvia. Señalan que la obra beneficia a un fraccionamiento de la misma constructora y ha provocado encharcamientos e inundaciones en la zona.

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De acuerdo con los vecinos, la obra motivó la interposición de un amparo para detener los trabajos; sin embargo, un juez resolvió en contra. Esto derivó en una sanción cercana a los 2 millones de pesos contra la asociación vecinal, lo cual calificaron como injusto. También señalaron que, pese a una orden judicial, los trabajos continuaron.

Armando López Romero, representante vecinal, explicó que el jardín de lluvia forma parte de un proyecto internacional enfocado en soluciones ambientales. En él, Saltillo fue seleccionada entre ciudades del país para desarrollar infraestructura de captación de agua y prevención de inundaciones.

El espacio, inaugurado en junio de 2023 durante la administración del entonces alcalde José María Fraustro Siller, forma parte de una iniciativa global que promueve infraestructura verde y azul para mitigar efectos del cambio climático.

Vecinos sostienen que la intervención dañó el sistema de captación pluvial. Señalan que esto ha generado encharcamientos prolongados, proliferación de plagas y dificultades de acceso a viviendas en temporada de lluvia.

La representación legal de los colonos indicó que la obra modificó el flujo natural del agua, afectando el drenaje pluvial en la zona. Añadió que, tras lluvias intensas el año pasado, se registraron acumulaciones de agua durante semanas. Esto impactó la salud y la movilidad de los habitantes.

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La presidenta de la Asociación de Brisas Poniente, Susana Fabián Sosa, informó que recientemente se alcanzó un acuerdo con la empresa constructora para priorizar la restauración del parque de lluvia. Como parte de este convenio, se contempla el retiro de la demanda interpuesta contra los vecinos y el compromiso de trabajar de manera conjunta en la rehabilitación del espacio.

El acuerdo busca restablecer la funcionalidad del área. También pretende mejorar la relación entre las partes, en un contexto donde los habitantes insisten en la necesidad de atender los efectos del crecimiento urbano y fortalecer mecanismos de participación ciudadana en decisiones sobre el entorno.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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