Derrapa menor de 13 años en moto al intentar ganarle el paso a camión en Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Derrapa menor de 13 años en moto al intentar ganarle el paso a camión en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar al joven, quien afortunadamente no presentó lesiones de gravedad tras el incidente. ULISES MARTÍNEZ

El menor no presentó lesiones graves tras el accidente, pero autoridades esperaron a sus familiares para deslindar responsabilidades por los daños

Un menor de 13 años, que viajaba en una motocicleta, estuvo a punto de sufrir un grave accidente luego de que intentó rebasar por la derecha a un camión que iba a dar vuelta en Cristóbal Pereas y Río Monclova, en la colonia Fundadores, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas, cuando ambos vehículos procedían de Otilio González, siendo el operador del camión de tres y media toneladas quien avisó que daría la vuelta para tomar la calle Río Monclova.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-policias-rescatan-a-joven-que-intentaba-lanzarse-al-vacio-desde-un-puente-EL20092024
$!El accidente ocurrió cuando el operador de un camión de carga realizaba una maniobra de vuelta, momento en el que el adolescente intentó rebasarlo sin percatarse del movimiento.
El accidente ocurrió cuando el operador de un camión de carga realizaba una maniobra de vuelta, momento en el que el adolescente intentó rebasarlo sin percatarse del movimiento. ULISES MARTÍNEZ

Pero el menor no alcanzó a verlo e intentó rebasar por la derecha, maniobra prohibida, y al ver el camión ya cerca, soltó la motocicleta y se fue derrapando varios metros sobre el pavimento.

$!Tras perder el control, el menor soltó la motocicleta y se deslizó varios metros sobre el pavimento, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.
Tras perder el control, el menor soltó la motocicleta y se deslizó varios metros sobre el pavimento, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

Los vecinos, así como el conductor del camión, al ver esto, se detuvieron y pidieron una ambulancia en el lugar, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al menor, el cual fue ayudado a subir a la ambulancia.

$!Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del percance y esperaron la llegada de familiares del menor para hacerse cargo de la situación.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del percance y esperaron la llegada de familiares del menor para hacerse cargo de la situación. ULISES MARTÍNEZ

Tras su valoración, se determinó que no tenía lesiones graves y se quedó en el lugar. Posteriormente, arribó personal de la Policía Municipal para tomar conocimiento, en espera de los familiares del menor para que se responsabilicen de los daños y lo lleven a valoración a un hospital.

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