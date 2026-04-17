Derrapa menor de 13 años en moto al intentar ganarle el paso a camión en Saltillo
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El menor no presentó lesiones graves tras el accidente, pero autoridades esperaron a sus familiares para deslindar responsabilidades por los daños
Un menor de 13 años, que viajaba en una motocicleta, estuvo a punto de sufrir un grave accidente luego de que intentó rebasar por la derecha a un camión que iba a dar vuelta en Cristóbal Pereas y Río Monclova, en la colonia Fundadores, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas, cuando ambos vehículos procedían de Otilio González, siendo el operador del camión de tres y media toneladas quien avisó que daría la vuelta para tomar la calle Río Monclova.
Pero el menor no alcanzó a verlo e intentó rebasar por la derecha, maniobra prohibida, y al ver el camión ya cerca, soltó la motocicleta y se fue derrapando varios metros sobre el pavimento.
Los vecinos, así como el conductor del camión, al ver esto, se detuvieron y pidieron una ambulancia en el lugar, arribando paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al menor, el cual fue ayudado a subir a la ambulancia.
Tras su valoración, se determinó que no tenía lesiones graves y se quedó en el lugar. Posteriormente, arribó personal de la Policía Municipal para tomar conocimiento, en espera de los familiares del menor para que se responsabilicen de los daños y lo lleven a valoración a un hospital.