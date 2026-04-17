Derrapa menor de 13 años en moto al intentar ganarle el paso a camión en Saltillo

Un menor de 13 años, que viajaba en una motocicleta, estuvo a punto de sufrir un grave accidente luego de que intentó rebasar por la derecha a un camión que iba a dar vuelta en Cristóbal Pereas y Río Monclova, en la colonia Fundadores, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:20 horas, cuando ambos vehículos procedían de Otilio González, siendo el operador del camión de tres y media toneladas quien avisó que daría la vuelta para tomar la calle Río Monclova.