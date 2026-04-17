Piden ayuda económica para gastos de hospital luego de muerte de sacerdote del Santuario de Guadalupe, en Saltillo

El mensaje, emitido por el grupo Misioneros del Espíritu Santo, subraya que la solidaridad de la comunidad no solo acompañó al padre Poncho en sus últimos días, sino que también permitió a sus allegados transitar este proceso con dignidad y consuelo.

La comunidad del Santuario de Guadalupe de Saltillo expresó su agradecimiento por las múltiples muestras de respaldo brindadas en días recientes, tras el fallecimiento del sacerdote Alfonso Gil Cueva, destacando la cercanía, las oraciones y el apoyo recibido como un sostén fundamental en momentos de duelo.

GRATITUD ANTE CERCANÍA COMUNITARIA

En el comunicado, se reconoce que las expresiones de afecto, así como la ayuda económica, jugaron un papel clave para afrontar los gastos derivados de la atención médica, lo que permitió despedir al sacerdote en condiciones adecuadas.

Asimismo, se enfatiza que este respaldo colectivo refleja el compromiso y la sensibilidad de la comunidad ante situaciones de vulnerabilidad, consolidando los lazos entre feligreses, familiares y grupos parroquiales.

LLAMADO A MANTENER EL ACOMPAÑAMIENTO

Pese a haber concluido una etapa, la comunidad señala que aún persisten necesidades económicas relacionadas con los compromisos adquiridos durante la hospitalización, por lo que se hace un llamado a continuar con el apoyo, principalmente a través de la oración y, en la medida de lo posible, con contribuciones voluntarias.

Para quienes deseen sumarse, se informó que pueden solicitar detalles para realizar aportaciones mediante contacto telefónico con una representante de la comunidad, quien proporcionará la información correspondiente.

El pronunciamiento concluye reiterando que la causa no es indiferente para quienes integran la vida parroquial, destacando el valor del acompañamiento en momentos críticos.