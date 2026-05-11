Saltillo: vecinos denuncian ola de robos y piden más seguridad en la Nazario Ortiz Garza

Vecinos de la colonia Nazario Ortiz Garza de Saltillo se reunieron la mañana de este lunes en el cruce de las calles Décima y Severino Domínguez para llegar a un acuerdo ante la problemática de robos que, aseguran, los tiene cansados y en constante alerta. De acuerdo con los colonos, los hechos delictivos se han presentado en repetidas ocasiones, incluso en dos o tres ocasiones en algunos domicilios, lo que motivó la organización vecinal para buscar una solución ante la situación.

Los habitantes señalaron que en diversas ocasiones han identificado a uno de los presuntos responsables, a quien apodan “El Pequeño”, el cual ha sido detenido en más de una ocasión y puesto a disposición de las autoridades municipales; sin embargo, afirman que posteriormente queda en libertad tras cumplir con arrestos o el pago de sanciones. Los vecinos también manifestaron que existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, aunque aseguran que no han obtenido resultados concretos, lo que ha generado molestia e inconformidad entre los afectados.

Durante la reunión, varios colonos expresaron su preocupación por el incremento de los robos en la zona, lo que derivó en la presencia de elementos de seguridad para dialogar con los habitantes y tratar de contener los ánimos. Algunos vecinos plantearon la intención de defenderse en caso de sorprender a los presuntos responsables en flagrancia, utilizando lo que tengan a su alcance, situación ante la cual las autoridades buscaron mediar y evitar que se presenten hechos de violencia. Finalmente, se informó que hubo un acercamiento con las autoridades, quienes reforzaron la vigilancia en el sector y exhortaron a los afectados a continuar presentando denuncias formales para dar seguimiento legal a los casos y proceder conforme a derecho.

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