Madre buscadora de Torreón exige justicia por su hijo desaparecido hace 13 años

María está resignada a que su hijo, después de tantos años, ya no esté en este mundo.

María Castro Moreno, madre buscadora, dice que quisiera que la tierra se abriera y le devolviera a su hijo, Jesús Alfredo Cháirez Castro, desaparecido hace 13 años en Torreón, Coahuila .

Pero eso no le impide seguir buscando, exigir justicia, exigir saber qué fue de él y seguir bordando su nombre para no olvidarlo.

La madre todavía guarda las cosas personales de su hijo, su ropa, sus objetos, porque el día de mañana cuando sus dos nietas estén más grandes, piensa dárselas para que recuerden al padre que no tuvieron.

”Ya es mucho tiempo”, lamenta María. Son 13 años de búsqueda, cansancio y desesperación. “Es mucho sufrimiento”, menciona.

Y más en fechas como este 10 de mayo, día de las Madres, en el que recuerda cuando su hijo le regalaba flores o la llevaba a comer cabrito.

”Lo recuerdo alegre, cariñoso, no se metía con nadie. No tenía vicios”, comenta. Sobre la investigación de su caso, asegura que no hay avances. Que las autoridades no investigan. “Nada ha pasado”, menciona.

Por eso, dice que este 10 de mayo, vivo o muerto su hijo, lo va a recordar gritando su nombre.

Lo va a recordar bordando su nombre en tela, para que quede plasmado el nombre.

Para recordar que a 13 años, no olvida a su hijo.Jesús Alfredo Cháirez Castro fue desaparecido el 16 de septiembre en el ejido La Partida, de Torreón.

Trabajaba en un establo y ese día iba a bordo de una motocicleta junto a un amigo.

Su madre dice que los persiguieron, los alcanzaron y los desaparecieron.

Ahora tendría 36 años. “Es mucha tristeza. Son cosas que se tiene que llevar uno, el Día de las Madres no es igual. En la forma en que se siente vacío, triste el día”, comenta.

Asegura que desde la desaparición de su hijo, los abrazos o regalos que recibe ya no se sienten igual.

Para María ya no hay motivación. La madre buscadora exige a las autoridades que inclinen la mirada ante la tragedia, que recuerden que también son padres y que se tengan que poner en los zapatos de ellas.

Este domingo 10 de mayo, madres del colectivo Grupo Vida Torreón se unieron a otros grupos, provenientes de varias partes del país, y marcharon en la Ciudad de México para exigir la localización de sus hijos.