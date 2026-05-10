Trump califica de ‘totalmente inaceptable’ la respuesta de Irán a propuesta de paz

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    Trump califica de ‘totalmente inaceptable’ la respuesta de Irán a propuesta de paz
    La propuesta más reciente de Washington abordó un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el programa nuclear iraní. AP.

Acusó previamente en redes sociales a Irán de ‘estar jugando’ con Estados Unidos durante casi 50 años

NUEVA YORK.-El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Fue el día de hoy que Irán envió su respuesta a la última propuesta de alto el fuego de Estados Unidos.

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Irán busca poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido en Líbano, donde Israel combate al grupo miliciano Hezbollah respaldado por Irán, y garantizar la seguridad del transporte marítimo.

Ante esto el mandatario de Estados Unidos se pronunció y calificó la respuesta como inacepatable; “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EU en medio de la escalada bélica de Teherán, que atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Mas temprano Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos y que “no se reirá más” de su país.

“Durante 47 años los iraníes nos han estado “golpeteando”, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42 mil manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país”, escribió Trump.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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