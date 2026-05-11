Irán ejecuta a un estudiante de posgrado de 29 años acusado de ser espía de la CIA y del Mossad

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    Irán ejecuta a un estudiante de posgrado de 29 años acusado de ser espía de la CIA y del Mossad
    El régimen había acusado a Shakourzadeh, estudiante de posgrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán, de filtrar información sobre actividades satelitales a los servicios de inteligencia extranjeros. ESPECIAL

Erfan Shakourzadeh, de 29 años, fue ahorcado al amanecer tras ser declarado culpable de robar información clasificada de satélites de la organización científica donde trabajaba

Irán ejecutó el lunes a un prometedor estudiante de ingeniería aeroespacial, acusándolo de espiar tanto para la CIA como para el servicio de inteligencia israelí Mossad.

Erfan Shakourzadeh, de 29 años, fue ahorcado al amanecer tras ser declarado culpable de robar información clasificada de satélites de la organización científica donde trabajaba, según informaron los medios estatales iraníes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/netanyahu-afirma-que-la-guerra-con-iran-no-terminara-hasta-que-se-elimine-el-uranio-enriquecido-BF20614959

El régimen había acusado a Shakourzadeh, estudiante de posgrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán, de filtrar información sobre actividades satelitales a los servicios de inteligencia extranjeros.

Según la Sociedad Iraní de Derechos Humanos, Shakourzadeh fue arrestado en febrero del año pasado y obligado a confesar.

Justo antes de su ejecución, el estudiante aparentemente escribió un mensaje diciendo que los cargos eran inventados, según informó el grupo de derechos humanos.

Shakourzadeh, la quinta persona ejecutada por el régimen desde que estalló la guerra en febrero, pasó nueve meses en régimen de aislamiento, donde sufrió “severas torturas físicas y psicológicas”, añadió el grupo.

En el momento de su detención, Shakourzadeh era un estudiante de élite, con excelentes calificaciones, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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