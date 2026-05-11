Irán ejecuta a un estudiante de posgrado de 29 años acusado de ser espía de la CIA y del Mossad

Erfan Shakourzadeh, de 29 años, fue ahorcado al amanecer tras ser declarado culpable de robar información clasificada de satélites de la organización científica donde trabajaba, según informaron los medios estatales iraníes.

Irán ejecutó el lunes a un prometedor estudiante de ingeniería aeroespacial, acusándolo de espiar tanto para la CIA como para el servicio de inteligencia israelí Mossad.

El régimen había acusado a Shakourzadeh, estudiante de posgrado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán, de filtrar información sobre actividades satelitales a los servicios de inteligencia extranjeros.

Según la Sociedad Iraní de Derechos Humanos, Shakourzadeh fue arrestado en febrero del año pasado y obligado a confesar.

Justo antes de su ejecución, el estudiante aparentemente escribió un mensaje diciendo que los cargos eran inventados, según informó el grupo de derechos humanos.

Shakourzadeh, la quinta persona ejecutada por el régimen desde que estalló la guerra en febrero, pasó nueve meses en régimen de aislamiento, donde sufrió “severas torturas físicas y psicológicas”, añadió el grupo.

En el momento de su detención, Shakourzadeh era un estudiante de élite, con excelentes calificaciones, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán.