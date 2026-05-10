¿Contra quién juega Saltillo Soccer? Definen la Semifinal de la Liga TDP MX

Saltillo Soccer ya conoce el siguiente obstáculo en su camino por la Liguilla de la Liga TDP MX: los Charales de Chapala serán el rival de “La Manada” en las Semifinales de la Zona B por el ascenso, una serie que pondrá a prueba el momento anímico y futbolístico del conjunto coahuilense.

El equipo saltillense llega a esta instancia después de una noche dramática en el Estadio Olímpico, donde eliminó a Xalisco FC en tanda de penales por marcador de 4-3, luego de una eliminatoria que terminó empatada en el global.

En la Vuelta, Saltillo tuvo que remar contra la presión del rival, responder ante su afición y sostenerse en los momentos más tensos del partido.