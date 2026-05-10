¿Contra quién juega Saltillo Soccer? Definen la Semifinal de la Liga TDP MX

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    ¿Contra quién juega Saltillo Soccer? Definen la Semifinal de la Liga TDP MX
    Saltillo Soccer enfrentará a Charales de Chapala en Semifinales tras eliminar a Xalisco FC en una dramática tanda de penales en el Estadio Olímpico. FOTO: FACEBOOK/SALTILLO SOCCER FC

La Doble S enfrentará a los Charales de Chapala tras eliminar a Xalisco FC en penales y mantener vivo su sueño de ascenso

Saltillo Soccer ya conoce el siguiente obstáculo en su camino por la Liguilla de la Liga TDP MX: los Charales de Chapala serán el rival de “La Manada” en las Semifinales de la Zona B por el ascenso, una serie que pondrá a prueba el momento anímico y futbolístico del conjunto coahuilense.

El equipo saltillense llega a esta instancia después de una noche dramática en el Estadio Olímpico, donde eliminó a Xalisco FC en tanda de penales por marcador de 4-3, luego de una eliminatoria que terminó empatada en el global.

En la Vuelta, Saltillo tuvo que remar contra la presión del rival, responder ante su afición y sostenerse en los momentos más tensos del partido.

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El duelo ante Xalisco dejó goles de Omar Martínez y Sergio Cornejo para los locales, además de una actuación clave del arquero Javier Ramírez, quien atajó dos disparos desde los once pasos antes de que Martín Vara firmara el penal definitivo para sellar el boleto a Semifinales.

Ahora, el reto será Chapala, equipo jalisciense que aparece como uno de los protagonistas de la fase final y que también se metió entre los mejores de la Zona B.

La Liga TDP confirmó los cruces de Semifinales, con Saltillo Soccer y Charales de Chapala como una de las series que definirán a los finalistas por el ascenso.

Para Saltillo Soccer, esta serie representa una nueva oportunidad de extender una temporada que ya es histórica.

Con el respaldo de su afición y el impulso emocional de haber sobrevivido a una tanda de penales, “La Doble S” buscará dar otro golpe en la Liguilla y acercarse a la Final de la Liga TDP MX.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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