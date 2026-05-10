Nacen primeros bisontes en Cuatro Ciénegas tras regreso histórico de la especie

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La Reserva El Santuario —en Cuatro Ciénegas— registró el nacimiento de tres crías de bisonte americano, a seis meses del regreso de la especie al desierto coahuilense, en lo que especialistas y organizaciones ambientales consideran uno de los avances más importantes del proyecto de restauración ecológica impulsado en la región. Los nacimientos fueron confirmados por la Fundación Pro Cuatrociénegas, organización que participa en la estrategia de reintroducción de la especie al ecosistema del norte del país, donde el bisonte desapareció hace más de 160 años.

Las crías nacieron en buenas condiciones de salud y permanecen bajo monitoreo de especialistas que supervisan el desarrollo de la manada instalada en noviembre de 2025 en la Reserva El Santuario, ubicada en la Sierra de Menchaca. El proyecto contempla la recuperación del bisonte americano como una especie clave para restaurar procesos naturales dentro del ecosistema desértico. De acuerdo con especialistas, el pastoreo natural de estos animales favorece la regeneración del suelo, impulsa el crecimiento de vegetación nativa y contribuye al equilibrio ambiental de los pastizales. La manada fue integrada inicialmente por 44 ejemplares, entre ellos 38 hembras y seis machos. Varias de las hembras ya se encontraban en periodo de gestación cuando fueron trasladadas a Cuatro Ciénegas, por lo que los nacimientos también confirmaron la adaptación de los animales al entorno de la región.

Gerardo Ruiz, director general de Fundación Pro Cuatrociénegas, señaló que cada nacimiento fortalece el retorno de la especie al territorio nacional y consolida los esfuerzos de conservación desarrollados en el norte de México. Además de la vigilancia permanente de las crías, el proyecto contempla ampliar las áreas disponibles para la manada y crear corredores biológicos que permitan a los bisontes desplazarse en trayectos más amplios, similares a sus rutas históricas de migración. La fundación adelantó que durante las próximas semanas podrían registrarse más nacimientos dentro de la reserva, mientras continúan las acciones enfocadas en la recuperación ecológica y conservación de la especie en Coahuila.

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