Saltillo: voraz incendio consume al menos 12 autos en negocio de autopartes; investigan acto intencional

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    Saltillo: voraz incendio consume al menos 12 autos en negocio de autopartes; investigan acto intencional
    Un incendio registrado durante la madrugada consumió al menos 12 vehículos que se encontraban en el exterior de un negocio de autopartes ubicado sobre el bulevar Otilio González, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. MARTÍN ROJAS

Las cámaras de videovigilancia del establecimiento serán clave en la investigación para identificar al presunto responsable del incendio y esclarecer cómo inició el siniestro

Al menos una docena de vehículos fueron consumidos por un voraz incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un negocio de autopartes ubicado sobre el bulevar Otilio González, en la colonia Lomas del Pedregal, en Saltillo. Las autoridades investigan la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado de manera intencional por una persona en situación de calle.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas, cuando vecinos del sector reportaron una intensa columna de humo y llamas provenientes del establecimiento Auto Partes del Oriente, ubicado entre las calles Mármol y Nueva Época. La movilización de los cuerpos de emergencia fue inmediata debido a la magnitud del incendio.

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$!Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara el inmueble del establecimiento, el cual no presentó daños estructurales, de acuerdo con las autoridades.
Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara el inmueble del establecimiento, el cual no presentó daños estructurales, de acuerdo con las autoridades. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con versiones de testigos, un hombre en situación de calle fue visto merodeando de forma sospechosa en el lugar. Presuntamente, roció varios vehículos con un líquido inflamable y posteriormente les prendió fuego, antes de huir con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área y ordenar el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos del bulevar, mientras personal del Cuerpo de Bomberos trabajaba intensamente para sofocar las llamas, las cuales se propagaron rápidamente entre los automóviles, reduciendo varios de ellos a cenizas.

$!La Policía Municipal acordonó la zona y cerró parcialmente la circulación en ambos sentidos del bulevar mientras se desarrollaban las labores para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de los automovilistas.
La Policía Municipal acordonó la zona y cerró parcialmente la circulación en ambos sentidos del bulevar mientras se desarrollaban las labores para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de los automovilistas. MARTÍN ROJAS

A pesar de la intensidad del incendio, las autoridades informaron que no se registraron daños estructurales en el inmueble, ya que el fuego se concentró en los vehículos que se encontraban estacionados frente al negocio.

Una vez controlada la emergencia, los propietarios y afectados entregaron a las autoridades las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, las cuales serán analizadas como parte de la investigación para identificar y localizar al presunto responsable e integrar la denuncia correspondiente.

$!Las autoridades investigan la versión de que un hombre en situación de calle habría rociado un líquido inflamable sobre varios vehículos antes de prenderles fuego y escapar del lugar.
Las autoridades investigan la versión de que un hombre en situación de calle habría rociado un líquido inflamable sobre varios vehículos antes de prenderles fuego y escapar del lugar. MARTÍN ROJAS

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen del incendio y deslindar responsabilidades.

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