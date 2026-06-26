Saltillo: voraz incendio consume al menos 12 autos en negocio de autopartes; investigan acto intencional

Al menos una docena de vehículos fueron consumidos por un voraz incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un negocio de autopartes ubicado sobre el bulevar Otilio González, en la colonia Lomas del Pedregal, en Saltillo. Las autoridades investigan la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado de manera intencional por una persona en situación de calle. Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas, cuando vecinos del sector reportaron una intensa columna de humo y llamas provenientes del establecimiento Auto Partes del Oriente, ubicado entre las calles Mármol y Nueva Época. La movilización de los cuerpos de emergencia fue inmediata debido a la magnitud del incendio.

De acuerdo con versiones de testigos, un hombre en situación de calle fue visto merodeando de forma sospechosa en el lugar. Presuntamente, roció varios vehículos con un líquido inflamable y posteriormente les prendió fuego, antes de huir con rumbo desconocido. Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área y ordenar el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos del bulevar, mientras personal del Cuerpo de Bomberos trabajaba intensamente para sofocar las llamas, las cuales se propagaron rápidamente entre los automóviles, reduciendo varios de ellos a cenizas.

A pesar de la intensidad del incendio, las autoridades informaron que no se registraron daños estructurales en el inmueble, ya que el fuego se concentró en los vehículos que se encontraban estacionados frente al negocio. Una vez controlada la emergencia, los propietarios y afectados entregaron a las autoridades las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, las cuales serán analizadas como parte de la investigación para identificar y localizar al presunto responsable e integrar la denuncia correspondiente.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen del incendio y deslindar responsabilidades.