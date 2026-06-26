Muere tras ocho días hospitalizado por brutal golpiza en Saltillo; Fiscalía investiga el caso

Un hombre de 51 años perdió la vida la noche de ayer jueves en las instalaciones del Hospital General de Saltillo, donde permanecía hospitalizado desde hacía ocho días tras sufrir una violenta agresión que le provocó una severa lesión en la cabeza. Fue alrededor de las 22:00 horas cuando personal médico confirmó el fallecimiento de Jesús ¨N¨, quien no logró sobreponerse a las graves lesiones que presentaba, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico para mantenerlo con vida durante más de una semana.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió el pasado 17 de junio, presuntamente frente a su hijastra. Tras ser golpeado, el hombre fue trasladado por sus propios medios al Hospital General, donde recibió atención especializada; sin embargo, su estado de salud se fue complicando hasta que finalmente perdió la vida.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes e integrar los indicios a la carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento. Las investigaciones continúan para esclarecer la agresión y determinar la responsabilidad de quien o quienes participaron en el ataque.