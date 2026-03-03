Saltillo: vuelca al quedarse sin frenos y causa carambola entre cinco

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Saltillo: vuelca al quedarse sin frenos y causa carambola entre cinco
    La intersección de Abasolo y Simón Bolívar quedó cerrada tras la carambola que involucró a cinco vehículos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance dejó un balance de tres personas lesionadas, entre ellas una mujer en estado de gestación, quienes recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja

Un choque múltiple con volcadura se registró la mañana de este martes en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Simón Bolívar, en la colonia Águila de Oro, movilizando a los cuerpos de emergencia, en Saltillo.

El accidente activó a una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a un total de tres personas, entre ellas una mujer con embarazo. Afortunadamente, tras la valoración médica, se determinó que nadie necesitaba ser trasladado a un hospital. Por su parte, personal de Bomberos acudió al sitio para aplicar musgo absorbente debido al derrame de combustible y evitar un percance mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Cae presunto responsable de megaincendio de recicladora en Arteaga

Como probable responsable fue señalada Blanca Nohemí ¨N¨, quien conducía una camioneta Chevrolet Suburban. Según las primeras investigaciones, la mujer circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, antes de llegar a la escuela primaria María de Jesús Cabello, el vehículo sufrió una falla en el sistema de frenos.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a tres personas en el lugar, incluyendo a una mujer embarazada.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a tres personas en el lugar, incluyendo a una mujer embarazada. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La camioneta impactó por alcance a una unidad Mazda y a un vehículo Ibiza, los cuales eran conducidos por Camila ¨N¨ y Alondra ¨N¨, respectivamente.

$!Elementos de Bomberos esparcieron material absorbente sobre el pavimento por el derrame de gasolina.
Elementos de Bomberos esparcieron material absorbente sobre el pavimento por el derrame de gasolina. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La fuerza del golpe provocó la volcadura de la camioneta Mazda, la cual terminó afectando a dos automóviles que se encontraban estacionados de sur a norte esperando la luz verde del semáforo: un Hyundai i10, propiedad de Adán Barrios, y un Dodge Charger blanco, perteneciente a Jesús Zapata.

$!La camioneta Mazda terminó volcada tras ser embestida por la unidad que presuntamente se quedó sin frenos.
La camioneta Mazda terminó volcada tras ser embestida por la unidad que presuntamente se quedó sin frenos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los daños materiales, que se estiman cuantiosos, aún no han sido cuantificados oficialmente. El caso fue turnado ante el Agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán