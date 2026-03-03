Saltillo: vuelca al quedarse sin frenos y causa carambola entre cinco

Un choque múltiple con volcadura se registró la mañana de este martes en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Simón Bolívar, en la colonia Águila de Oro, movilizando a los cuerpos de emergencia, en Saltillo.

El accidente activó a una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a un total de tres personas, entre ellas una mujer con embarazo. Afortunadamente, tras la valoración médica, se determinó que nadie necesitaba ser trasladado a un hospital. Por su parte, personal de Bomberos acudió al sitio para aplicar musgo absorbente debido al derrame de combustible y evitar un percance mayor.

