Saltillo: vuelca al quedarse sin frenos y causa carambola entre cinco

El percance dejó un balance de tres personas lesionadas, entre ellas una mujer en estado de gestación, quienes recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja
Un choque múltiple con volcadura se registró la mañana de este martes en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Simón Bolívar, en la colonia Águila de Oro, movilizando a los cuerpos de emergencia, en Saltillo.
El accidente activó a una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos atendieron a un total de tres personas, entre ellas una mujer con embarazo. Afortunadamente, tras la valoración médica, se determinó que nadie necesitaba ser trasladado a un hospital. Por su parte, personal de Bomberos acudió al sitio para aplicar musgo absorbente debido al derrame de combustible y evitar un percance mayor.
Como probable responsable fue señalada Blanca Nohemí ¨N¨, quien conducía una camioneta Chevrolet Suburban. Según las primeras investigaciones, la mujer circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, antes de llegar a la escuela primaria María de Jesús Cabello, el vehículo sufrió una falla en el sistema de frenos.
La camioneta impactó por alcance a una unidad Mazda y a un vehículo Ibiza, los cuales eran conducidos por Camila ¨N¨ y Alondra ¨N¨, respectivamente.
La fuerza del golpe provocó la volcadura de la camioneta Mazda, la cual terminó afectando a dos automóviles que se encontraban estacionados de sur a norte esperando la luz verde del semáforo: un Hyundai i10, propiedad de Adán Barrios, y un Dodge Charger blanco, perteneciente a Jesús Zapata.
Los daños materiales, que se estiman cuantiosos, aún no han sido cuantificados oficialmente. El caso fue turnado ante el Agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.