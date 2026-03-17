Saltillo: Vuelca camioneta en la Antonio Narro; conductor resulta ileso

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Saltillo
/ 17 marzo 2026
    Saltillo: Vuelca camioneta en la Antonio Narro; conductor resulta ileso
    La camioneta terminó volcada sobre su costado izquierdo tras salir del camino. Ulises Martínez
    Saltillo: Vuelca camioneta en la Antonio Narro; conductor resulta ileso
    No hubo personas lesionadas Ulises Martínez

El sexagenario viajaba acompañado de un perro cuando perdió el control al incorporarse a la vialidad

En Saltillo, un hombre de 66 años volcó la camioneta que conducía sobre la calzada Antonio Narro, luego de perder el control al intentar incorporarse a esta vialidad. Pese al aparatoso accidente, no resultó con lesiones.

El percance se registró alrededor de las 11:00 horas de este martes, cuando Leo Arturo circulaba en una camioneta Chevrolet Silverado sobre el bulevar Enrique Martínez y Martínez.

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De acuerdo con testigos, el conductor viajaba acompañado de un perro de raza pequeña y presuntamente a exceso de velocidad. Al intentar tomar la vuelta hacia el norte para incorporarse a la calzada Antonio Narro, perdió el control del volante.

La unidad se desvió hacia la derecha y salió del camino. Posteriormente, ingresó a un desnivel de terracería que funcionó como rampa, lo que provocó que la camioneta volcara sobre su costado izquierdo.

Trabajadores de una construcción cercana acudieron para auxiliar al conductor. Tras revisarlo, confirmaron que no presentaba lesiones visibles.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. El vehículo fue asegurado en tanto se determinan las causas del percance.

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