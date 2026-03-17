Veloz trailero cargado con suavitel vuelca en Los Chorros

Un tractocamión cargado con suavitel volcó la mañana de este martes en la curva de Los Chorros, a la altura del kilómetro 231 de la carretera 57, presuntamente debido al exceso de velocidad con el que era conducida la unidad de carga. El accidente se registró alrededor de las 7:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional, así como de personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes acudieron para atender la emergencia. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC y DIF Saltillo invitan este martes a su ‘Brigada Rosa’ en la Unidad Camporredondo

En el lugar fue auxiliado Iván Zúñiga Tavares, de 30 años de edad, quien presentó diversas lesiones, algunas de ellas de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada. Tras el traslado del lesionado, arribaron grúas para realizar las maniobras de retiro del tractocamión y su caja, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad durante varios minutos.

A pesar de lo aparatoso del percance, el flujo vehicular no se vio severamente afectado debido a la baja carga de tránsito en ese momento. Personal de la carretera apoyó en el retiro de la carga esparcida, con el fin de liberar completamente la circulación. De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el sitio, el exceso de velocidad fue señalado como la causa principal del accidente. Al lugar también acudió la aseguradora correspondiente para hacerse cargo de los daños materiales.