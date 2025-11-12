Saltillo: vuelcan jóvenes en la Omega y viven para contarla

RAMOS ARIZPE.- A pesar del aparatoso accidente en el que participaron, dos jóvenes resultaron con lesiones leves luego de que el vehículo en el que viajaban volcara la tarde de este martes, presuntamente a causa de la ponchadura de una llanta, en la carretera a Los Pinos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando Daniel Iván Vega Reséndiz, de 22 años, conductor de una unidad de la plataforma InDriver, se desplazaba de poniente a oriente a la altura de la calle Gama, acompañado de otro joven.

El propio conductor relató que se dirigían hacia la colonia Urbivilla para recoger una camioneta, cuando una de las llantas del automóvil se reventó. Esto provocó que perdiera el control del volante y el vehículo terminara fuera de la carpeta asfáltica, volcando sobre su costado.

A pesar de lo aparatoso del percance, ambos ocupantes lograron salir por su propio pie y no fue necesario su traslado a un hospital, gracias a que portaban el cinturón de seguridad al momento del incidente.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras de retiro del vehículo siniestrado, con el fin de restablecer la circulación en la zona.