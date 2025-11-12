Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga

Personal de la Policía Municipal de Arteaga fue el primer respondiente al accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 232 de la carretera 57, en el tramo Los Chorros.

Alrededor de las 10:40 horas se registró un percance en el que estuvo involucrado un tractocamión de la empresa Pelusqui, que circulaba con dirección a Puerto México. En una curva, el peso del vehículo provocó que se ladeara hasta volcarse.

