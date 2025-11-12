Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
    Las maniobras por parte de la grúa fueron tardadas, lo que afectó la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Las pesadas unidades se vieron involucradas en accidentes separados en el kilómetro 232 de la carretera 57, afectando parcialmente la circulación

Personal de la Policía Municipal de Arteaga fue el primer respondiente al accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 232 de la carretera 57, en el tramo Los Chorros.

Alrededor de las 10:40 horas se registró un percance en el que estuvo involucrado un tractocamión de la empresa Pelusqui, que circulaba con dirección a Puerto México. En una curva, el peso del vehículo provocó que se ladeara hasta volcarse.

$!Personal de Capufe brindó primeros auxilios al conductor tras el incidente en el tramo Los Chorros.
Personal de Capufe brindó primeros auxilios al conductor tras el incidente en el tramo Los Chorros. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El operador resultó con golpes leves, siendo atendido por personal de Capufe, quienes verificaron su estado de salud y le proporcionaron primeros auxilios.

Se solicitaron grúas para la remoción del tractocamión y su carga, lo que afectó la circulación por algunos minutos.

$!El tractocamión de la empresa Pelusqui volcó en una curva de la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para el operador.
El tractocamión de la empresa Pelusqui volcó en una curva de la carretera 57, afortunadamente sin lesiones graves para el operador. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

OTRO TRÁILER TIRA SU MERCANCÍA

La vialidad en sentido a Saltillo también se vio afectada, ya que un tráiler de doble remolque que transportaba piso en tarimas sufrió la caída de parte de su carga, la cual se esparció sobre la autopista.

$!El tráiler detenido fue asegurado mientras se limpiaba la autopista de los escombros y material esparcido.
El tráiler detenido fue asegurado mientras se limpiaba la autopista de los escombros y material esparcido. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El tráiler fue detenido más adelante para responder por los daños y afectaciones. Mientras tanto, personal de la autopista realizó la limpieza de la vía para restablecer la circulación hacia la ciudad y su continuación a Monterrey.

