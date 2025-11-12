Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
Las pesadas unidades se vieron involucradas en accidentes separados en el kilómetro 232 de la carretera 57, afectando parcialmente la circulación
Personal de la Policía Municipal de Arteaga fue el primer respondiente al accidente ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 232 de la carretera 57, en el tramo Los Chorros.
Alrededor de las 10:40 horas se registró un percance en el que estuvo involucrado un tractocamión de la empresa Pelusqui, que circulaba con dirección a Puerto México. En una curva, el peso del vehículo provocó que se ladeara hasta volcarse.
El operador resultó con golpes leves, siendo atendido por personal de Capufe, quienes verificaron su estado de salud y le proporcionaron primeros auxilios.
Se solicitaron grúas para la remoción del tractocamión y su carga, lo que afectó la circulación por algunos minutos.
OTRO TRÁILER TIRA SU MERCANCÍA
La vialidad en sentido a Saltillo también se vio afectada, ya que un tráiler de doble remolque que transportaba piso en tarimas sufrió la caída de parte de su carga, la cual se esparció sobre la autopista.
El tráiler fue detenido más adelante para responder por los daños y afectaciones. Mientras tanto, personal de la autopista realizó la limpieza de la vía para restablecer la circulación hacia la ciudad y su continuación a Monterrey.