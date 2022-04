Saltillo y el concierto de Soda Stereo en 1988... que nunca se realizó

Para Héctor Zárate, un fanático de Soda Stereo desde los 12 años, fue frustrante que su papá no le diera permiso para ir al concierto. Cinco años después, cuando supo que el evento no se llevó a cabo, la noticia le sirvió de consuelo

En 1988 Soda Stereo ilusionó a los saltillenses seguidores de su música. Héctor Zárate fue uno de ellos.

Pósters que circularon aquel año por la ciudad , anunciaron que la cita sería el domingo 16 de octubre a las 16:30 horas, en el Centro de Convenciones ubicado en la salida a Arteaga.

Se trataba de la que hoy es considerada por la crítica como una de las bandas de rock en español más influyentes. Para Héctor, una de sus bandas favoritas desde que descubrió su música a los 12 años.

Por eso no lo pensó dos veces. Cuando vio el póster pegado en la esquina de las calles Xicoténcatl y Juan Aldama, se lo llevó a su casa. Sería la forma de mostrarle a su papá el deseo por asistir al evento. Pero el objetivo no se logró.

Los argumentos no fueron suficientes para convencer a su papá. Que si el evento sería durante la tarde, que si él podía llevarlo y recogerlo... bueno, por más que Héctor le rogó al punto de casi tener que llorar y patalear en el suelo, el “NO”, fue definitivo.

“Nah, estás loco. Qué te pasa, esas cosas son para gente loca y tú eres un buen muchacho”. Es lo que Héctor recuerda que su papá le comentó al respecto.

Aunque para muchos pudiera parecer que Jacinto Zárate es el villano de esta historia, Héctor reconoce que ahora, con 46 años y siendo papá, logra entender un poco más al suyo, ya fallecido.

“Creo que mi papá lo decía más bien como que no era una prioridad, no éramos sobrados económicamente. Y cuando le decía que me gustaba el rock, él me pedía que escuchara otra cosa”, narró quien actualmente se desempeña como músico.

Después de aquella conversación y de algunas cuantas peticiones más por el permiso, el tema no se volvió a tocar.

Aunque para Héctor representó una frustración no acudir a la tocada, tampoco fue que eso lo llevara a la depresión.

Lo innegable es que cada que ponía un cassette de la banda argentina, reaparecía el reproche por no haber ido al evento, en el que se presentaron los creadores de piezas musicales icono como: “De música ligera”, “Persiana americana” o “Cuando pase el temblor” .

De las favoritas de Héctor: “La ciudad de la furia”, “Remolinos”, “Té para tres”, “Sin sobre saltos” y “Corazón delator”.