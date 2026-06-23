Se abre la tierra en Arteaga

Autoridades municipales mantienen bajo vigilancia una fractura de aproximadamente 200 metros de longitud localizada en un camino vecinal del ejido Tierras Prietas, luego de que habitantes de la zona reportaran el fenómeno al Sistema de Emergencias.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga acudieron al sitio para realizar una inspección y confirmar la presencia de la grieta, la cual se encuentra en terreno natural y, de acuerdo con las primeras evaluaciones, podría estar relacionada con la saturación del suelo ocasionada por las lluvias registradas recientemente en la región.

Tras la revisión de campo, los especialistas determinaron que la fisura se ubica a cerca de un kilómetro de las viviendas más próximas, por lo que hasta el momento no representa peligro para la población ni para la infraestructura habitacional del sector.