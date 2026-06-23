Se abre la tierra en Arteaga
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Detectan grieta de 200 metros en camino rural de Arteaga
Autoridades municipales mantienen bajo vigilancia una fractura de aproximadamente 200 metros de longitud localizada en un camino vecinal del ejido Tierras Prietas, luego de que habitantes de la zona reportaran el fenómeno al Sistema de Emergencias.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga acudieron al sitio para realizar una inspección y confirmar la presencia de la grieta, la cual se encuentra en terreno natural y, de acuerdo con las primeras evaluaciones, podría estar relacionada con la saturación del suelo ocasionada por las lluvias registradas recientemente en la región.
Tras la revisión de campo, los especialistas determinaron que la fisura se ubica a cerca de un kilómetro de las viviendas más próximas, por lo que hasta el momento no representa peligro para la población ni para la infraestructura habitacional del sector.
No obstante, debido a que el área afectada forma parte de una vía utilizada por habitantes de la comunidad, las autoridades implementaron medidas preventivas para evitar incidentes. Entre ellas destacan el cierre temporal al tránsito de personas y vehículos, así como la colocación de señalización y delimitación perimetral.
La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el municipio trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado para llevar a cabo estudios técnicos especializados que permitan conocer con precisión las causas de la fractura y determinar las condiciones de estabilidad del terreno.
Mientras se desarrollan los análisis geológicos y geotécnicos correspondientes, la zona permanecerá bajo observación constante, especialmente durante y después de las precipitaciones, con el objetivo de detectar cualquier cambio en el comportamiento de la grieta y actuar oportunamente conforme a las recomendaciones de las instancias competentes.