Se alistan niños y jóvenes para participar en el ‘Verano Teletón’

Niñas, niños y jóvenes con discapacidad participarán durante dos semanas en actividades artísticas, recreativas y de convivencia inclusiva como parte del “Verano Teletón 2026”, que iniciará este lunes 13 de julio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Saltillo.

Uno de los principales componentes del programa será la participación de los llamados “agentes de inclusión”, voluntarios que acompañarán a los asistentes durante las actividades y brindarán apoyo de acuerdo con sus necesidades.