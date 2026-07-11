Se alistan niños y jóvenes para participar en el ‘Verano Teletón’

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Saltillo
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    Se alistan niños y jóvenes para participar en el ‘Verano Teletón’
    Con el programa ‘Verano Teletón 2026’, el CRIT Saltillo busca que el periodo vacacional se convierta también en un espacio de integración, aprendizaje y sensibilización para participantes, familias y voluntarios. CORTESÍA.

Anuncian que este será un programa lleno de aprendizaje, diversión e inclusión para los participantes de la edición 2026

Niñas, niños y jóvenes con discapacidad participarán durante dos semanas en actividades artísticas, recreativas y de convivencia inclusiva como parte del “Verano Teletón 2026”, que iniciará este lunes 13 de julio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Saltillo.

Uno de los principales componentes del programa será la participación de los llamados “agentes de inclusión”, voluntarios que acompañarán a los asistentes durante las actividades y brindarán apoyo de acuerdo con sus necesidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-prepara-para-la-fiesta-de-disfraces-que-apoyara-al-crit-coahuila-KO17808741

La convocatoria estuvo dirigida a jóvenes mayores de 18 años, así como a niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 15 años, quienes se integrarán como “agentes junior”.

Antes del inicio del programa, los voluntarios recibieron capacitación sobre protocolos básicos de atención, acompañamiento y asistencia a personas con discapacidad.

$!La institución señaló que el propósito es ofrecer a los participantes una experiencia vacacional segura y divertida.
La institución señaló que el propósito es ofrecer a los participantes una experiencia vacacional segura y divertida. CORTESÍA.

Entre sus funciones estará apoyar en el desplazamiento de sillas de ruedas, facilitar la participación en los talleres y brindar asistencia durante la alimentación, el uso de sanitarios y las distintas actividades recreativas.

$!La programación contempla talleres artísticos, dinámicas lúdicas y paseos a diferentes espacios de Saltillo.
La programación contempla talleres artísticos, dinámicas lúdicas y paseos a diferentes espacios de Saltillo. CORTESÍA.

El CRIT señaló que el propósito es ofrecer a los participantes una experiencia vacacional segura y divertida, además de fortalecer la socialización, la autonomía y la convivencia entre personas con y sin discapacidad.

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