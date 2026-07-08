Se atraviesa auto y derriba a motociclista repartidor en Saltillo

Un motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Noche Buena, en la colonia Valle de las Flores Infonavit, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un automóvil Mazda 3, conducido por Viridiana “N”, de 46 años, salió del centro comercial ubicado en la zona.