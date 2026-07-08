Se atraviesa auto y derriba a motociclista repartidor en Saltillo

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    Se atraviesa auto y derriba a motociclista repartidor en Saltillo
    El choque ocurrió cuando presuntamente un vehículo se incorporó a la vialidad y se atravesó al paso de la motocicleta que circulaba por el sector. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista lesionado fue trasladado al IMSS para recibir atención médica luego de que paramédicos detectaran una fractura en la pierna derecha

Un motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Noche Buena, en la colonia Valle de las Flores Infonavit, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un automóvil Mazda 3, conducido por Viridiana “N”, de 46 años, salió del centro comercial ubicado en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trailer-impacta-camioneta-y-la-deja-atrapada-contra-el-camellon-en-arteaga-BA22007701

Presuntamente, al incorporarse a la vialidad para tomar el bulevar Eulalio Gutiérrez con dirección a Jesús Valdés Sánchez, la conductora se atravesó al paso de la motocicleta que circulaba hacia el bulevar Fundadores, lo que derivó en el choque.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para recabar información de los conductores involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para recabar información de los conductores involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista fue identificado como Jesús “N”, de 23 años, quien se desempeña como repartidor de la plataforma Rapi. Tras el impacto, quedó lesionado y fue valorado por personal de la Cruz Roja.

$!El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja luego de resultar lesionado tras el choque registrado en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Noche Buena.
El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja luego de resultar lesionado tras el choque registrado en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Noche Buena. ULISES MARTÍNEZ

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer si era necesario su traslado a un hospital. Al detectar una fractura en la pierna derecha, fue trasladado a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para recibir la atención médica correspondiente.

$!Personal de emergencia trasladó al repartidor de la plataforma Rapi a la Clínica Dos del IMSS después de detectar una posible fractura en una de sus extremidades tras el percance vial.
Personal de emergencia trasladó al repartidor de la plataforma Rapi a la Clínica Dos del IMSS después de detectar una posible fractura en una de sus extremidades tras el percance vial. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, recabar la versión de los involucrados y determinar las responsabilidades del siniestro.

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