Se atraviesa en plena luz roja y provoca aparatoso choque en el Centro de Saltillo

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Dos automóviles quedaron atravesados en la circulación tras el impacto en el cruce de los bulevares Presidencia Cárdenas y Allende

Un conductor presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y provocó un accidente al chocar contra otro vehículo en el cruce de los bulevares Presidencia Cárdenas y Allende, en el centro de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando Omar “N”, de 44 años, conducía un Nissan Versa de poniente a oriente sobre el bulevar Presidencia Cárdenas. Al llegar al cruce, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo y se atravesó al paso de otro automóvil.

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La segunda unidad era conducida por César Gustavo “N”, de 21 años, quien circulaba de norte a sur sobre el bulevar Allende cuando ocurrió el impacto.

Tras el choque, ambos vehículos quedaron en medio de la circulación, por lo que testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, además de coordinar las acciones necesarias para atender el percance.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, ambas unidades resultaron involucradas en el choque y el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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