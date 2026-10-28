Saltillo: choca en El Sarape, huye y regresa para armar bronca con policías

Los hechos ocurrieron la noche del martes, cerca de la medianoche, cuando el conductor de un Volkswagen Gol gris circulaba por el bulevar Paseo de la Reforma, en dirección a Fundadores. Al llegar a la bifurcación, el vehículo se salió del camino y terminó impactándose contra el muro de contención.

Un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol chocó su automóvil contra un muro de contención en la bifurcación del distribuidor vial El Sarape, en Saltillo , y posteriormente abandonó el lugar. Horas después regresó acompañado de dos familiares para reclamar la unidad, pero los tres terminaron detenidos tras protagonizar un altercado con elementos policiacos.

Tras el percance, el conductor se retiró del sitio, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y solicitar una grúa para retirar el automóvil. Sin embargo, momentos después llegaron dos hermanos a bordo de un vehículo Kia para reclamar la unidad, argumentando que no había ocurrido un choque, sino que una llanta se había salido.

Los oficiales les señalaron que los daños correspondían a un accidente y les informaron que revisarían las cámaras de seguridad para identificar a quien conducía el Volkswagen. Ante la situación, uno de los hombres subió al automóvil e intentó escapar para evitar que fuera asegurado.

Al percatarse de la maniobra, uno de los oficiales se colocó frente al vehículo y terminó sobre el cofre para impedir que avanzara. El hombre fue bajado de la unidad y detenido, mientras la situación derivó en un enfrentamiento verbal con los otros dos involucrados.

Finalmente, el Volkswagen Gol fue remolcado, al igual que el vehículo en el que llegaron los familiares. Los tres hombres quedaron detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.