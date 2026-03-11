Conductor embiste y deja herido a menor motociclista, en Saltillo

Un adolescente resultó gravemente herido al ser derribado de la motocicleta en la que viajaba, en la colonia Santa Teresa, al sur de Saltillo.

Se trata de Bryant N., de 17 años de edad, quien fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General. El accidente ocurrió cerca de las 7:00 de la tarde, cuando el adolescente circulaba por Pedro Ampudia con dirección al norte.

Una camioneta Chevrolet Colorado que transitaba por el mismo bulevar, pero hacia el sur, al llegar al cruce con el callejón de Insurgentes intentó dar vuelta hacia el oriente. El conductor de la pick up no se percató de la motocicleta, a la que impactó y derribó de manera aparatosa.

Tras el percance, habitantes del sector intentaron agredir al conductor de la camioneta. Ante la situación, solicitaron la presencia de patrullas de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste (GRS) para controlar a los agresores. El probable responsable fue detenido y trasladado a las celdas municipales por el delito de lesiones.

El incidente fue consignado ante la agencia investigadora del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades.