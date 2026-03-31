Se atraviesa y manda a motociclista al pavimento en Saltillo

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Se atraviesa y manda a motociclista al pavimento en Saltillo
    Paramédicos brindaron atención médica al motociclista en el sitio para valorar la gravedad de sus lesiones y determinar su traslado. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos valoraron al motociclista en el lugar del accidente para determinar la gravedad de sus lesiones y si requería traslado a un hospital

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes tras un accidente vial registrado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en dirección hacia Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Puerta del Sol.

Conforme a los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Juan Ricardo ¨N¨, de 26 años, quien circulaba en su motocicleta por el carril derecho de la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-arroja-hombre-de-puente-peatonal-y-resulta-gravemente-herido-al-poniente-de-saltillo-BL19745411
$!El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta realizó un cambio de carril repentino, provocando la caída del joven.
El accidente se registró cuando el conductor de una camioneta realizó un cambio de carril repentino, provocando la caída del joven. ULISES MARTÍNEZ

En el mismo sentido transitaba una camioneta conducida por Leonardo Alfredo ¨N¨, de 52 años, quien realizó un cambio de carril de manera repentina y se le atravesó al joven en el camino.

$!El lesionado perdió el control de su motocicleta tras ser obstaculizado en su trayecto, terminando sobre la carpeta asfáltica.
El lesionado perdió el control de su motocicleta tras ser obstaculizado en su trayecto, terminando sobre la carpeta asfáltica. ULISES MARTÍNEZ

Esta maniobra habría obstaculizado el paso del motociclista, provocando que perdiera el control de la unidad y cayera sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento correspondiente para evitar otro percance.

Al sitio también se solicitó la presencia de una ambulancia para brindar atención médica al joven lesionado y determinar si era necesario su traslado a un hospital.

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