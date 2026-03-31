Se atraviesa y manda a motociclista al pavimento en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes tras un accidente vial registrado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en dirección hacia Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Puerta del Sol.

Conforme a los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Juan Ricardo ¨N¨, de 26 años, quien circulaba en su motocicleta por el carril derecho de la vialidad.