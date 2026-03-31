Se atraviesa y manda a motociclista al pavimento en Saltillo
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Paramédicos valoraron al motociclista en el lugar del accidente para determinar la gravedad de sus lesiones y si requería traslado a un hospital
Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes tras un accidente vial registrado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en dirección hacia Ramos Arizpe, a la altura de la colonia Puerta del Sol.
Conforme a los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Juan Ricardo ¨N¨, de 26 años, quien circulaba en su motocicleta por el carril derecho de la vialidad.
En el mismo sentido transitaba una camioneta conducida por Leonardo Alfredo ¨N¨, de 52 años, quien realizó un cambio de carril de manera repentina y se le atravesó al joven en el camino.
Esta maniobra habría obstaculizado el paso del motociclista, provocando que perdiera el control de la unidad y cayera sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el abanderamiento correspondiente para evitar otro percance.
Al sitio también se solicitó la presencia de una ambulancia para brindar atención médica al joven lesionado y determinar si era necesario su traslado a un hospital.