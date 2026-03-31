Se arroja hombre de puente peatonal y resulta gravemente herido, al poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 31 marzo 2026
    Se arroja hombre de puente peatonal y resulta gravemente herido, al poniente de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar antes de su traslado urgente a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Testigos alertaron inicialmente sobre una persona presuntamente atropellada, lo que generó la rápida movilización de cuerpos de emergencia

Con lesiones graves resultó un hombre la mañana de este martes en Saltillo tras la caída que sufrió al arrojarse de un puente peatonal ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Júpiter, frente a la colonia Satélite Sur.

La movilización de autoridades y cuerpos de emergencia tras ser reportado este hecho no se hizo esperar, luego de que automovilistas que transitaban por la zona reportaran la situación minutos antes de las 7:00 horas.

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$!Elementos de la Policía Municipal acordonaron y abanderaron la zona para evitar otro incidente mientras se realizaban las maniobras de auxilio.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron y abanderaron la zona para evitar otro incidente mientras se realizaban las maniobras de auxilio. ULISES MARTÍNEZULISES MARTÍNEZ

Conforme a los testigos que alertaron a través de un grupo ciudadano de seguridad sobre la presencia de una persona tirada sobre los carriles de circulación, señalando en primera instancia que aparentemente había sido atropellada.

Al arribar al sitio, se confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, quien vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros, y que habría caído desde lo alto del puente peatonal al arrojarse él mismo.

$!El hombre, quien no pudo proporcionar sus datos debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.
El hombre, quien no pudo proporcionar sus datos debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal procedieron a abanderar el área para prevenir otro incidente, mientras paramédicos de la Cruz Roja le brindaban los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba múltiples heridas.

Debido a la gravedad de su estado de salud, ocasionada por las lesiones, el hombre no pudo proporcionar sus datos generales y fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde quedó bajo atención médica, en tanto autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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