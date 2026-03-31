Se arroja hombre de puente peatonal y resulta gravemente herido, al poniente de Saltillo

Con lesiones graves resultó un hombre la mañana de este martes en Saltillo tras la caída que sufrió al arrojarse de un puente peatonal ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Júpiter, frente a la colonia Satélite Sur. La movilización de autoridades y cuerpos de emergencia tras ser reportado este hecho no se hizo esperar, luego de que automovilistas que transitaban por la zona reportaran la situación minutos antes de las 7:00 horas.

Conforme a los testigos que alertaron a través de un grupo ciudadano de seguridad sobre la presencia de una persona tirada sobre los carriles de circulación, señalando en primera instancia que aparentemente había sido atropellada. Al arribar al sitio, se confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 30 años, quien vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros, y que habría caído desde lo alto del puente peatonal al arrojarse él mismo.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a abanderar el área para prevenir otro incidente, mientras paramédicos de la Cruz Roja le brindaban los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba múltiples heridas. Debido a la gravedad de su estado de salud, ocasionada por las lesiones, el hombre no pudo proporcionar sus datos generales y fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde quedó bajo atención médica, en tanto autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.