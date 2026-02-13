Saltillo: dos accidentes casi simultáneos sacuden V. Carranza

Dos accidentes viales se registraron la mañana de este viernes sobre el bulevar Venustiano Carranza, en distintos puntos de la misma vialidad en Saltillo. En ambos casos se reportaron daños materiales de consideración. El primer percance ocurrió a la altura de la vuelta hacia el bulevar Campanares. Brayan Josseb ¨N¨, de 22 años, conducía un automóvil Kia cuando se impactó por alcance contra un Dodge Charger manejado por Rosario Guadalupe ¨N¨, de 32 años, quien se encontraba detenido en espera del cambio de luz del semáforo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cámaras del C2 y C4 rastrean y detienen a banda tras robo fallido (video)

Tras la colisión, ambos conductores descendieron de sus vehículos para revisar los daños y solicitar la presencia de las autoridades. No fue necesario el traslado en ambulancia, ya que ninguno presentó lesiones de gravedad. Permanecieron en el sitio en espera del pase de la aseguradora.

El segundo accidente se registró metros atrás, en el cruce con el bulevar José Narro Robles. En ese punto, el conductor de un Ford Fiesta intentó realizar un cambio de carril.