Saltillo: dos accidentes casi simultáneos sacuden V. Carranza

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Saltillo: dos accidentes casi simultáneos sacuden V. Carranza
    Los daños materiales fueron considerables, aunque no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Las unidades involucradas fueron retiradas con grúa tras concluir las diligencias y el peritaje correspondiente

Dos accidentes viales se registraron la mañana de este viernes sobre el bulevar Venustiano Carranza, en distintos puntos de la misma vialidad en Saltillo. En ambos casos se reportaron daños materiales de consideración.

El primer percance ocurrió a la altura de la vuelta hacia el bulevar Campanares. Brayan Josseb ¨N¨, de 22 años, conducía un automóvil Kia cuando se impactó por alcance contra un Dodge Charger manejado por Rosario Guadalupe ¨N¨, de 32 años, quien se encontraba detenido en espera del cambio de luz del semáforo.

$!El primer impacto ocurrió cuando un vehículo se detuvo ante el semáforo y fue alcanzado por otro automóvil.
El primer impacto ocurrió cuando un vehículo se detuvo ante el semáforo y fue alcanzado por otro automóvil. ULISES MARTÍNEZ

Tras la colisión, ambos conductores descendieron de sus vehículos para revisar los daños y solicitar la presencia de las autoridades. No fue necesario el traslado en ambulancia, ya que ninguno presentó lesiones de gravedad. Permanecieron en el sitio en espera del pase de la aseguradora.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje en ambos puntos.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje en ambos puntos. ULISES MARTÍNEZ

El segundo accidente se registró metros atrás, en el cruce con el bulevar José Narro Robles. En ese punto, el conductor de un Ford Fiesta intentó realizar un cambio de carril.

$!En el segundo percance, un auto terminó en sentido contrario tras perder el control.
En el segundo percance, un auto terminó en sentido contrario tras perder el control. ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, el vehículo golpeó a una camioneta; tras el impacto, el conductor perdió el control y terminó girando hasta quedar en sentido contrario a la circulación, lo que provocó afectaciones momentáneas al tránsito. La camioneta involucrada se retiró del lugar.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de ambos hechos y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Las unidades fueron retiradas con apoyo de grúas.

