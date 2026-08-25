Se desata incendio en una recicladora, en Saltillo

Un incendio al interior de una empresa dedicada al manejo de residuos movilizó al personal del Cuerpo de Bomberos la tarde de este martes.

No se reportaron personas lesionadas, aunque el siniestro generó afectaciones ambientales. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas al interior del Grupo Empresarial del Norte (GEN), ubicado en la parte posterior del relleno sanitario de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se concentró en un área donde se encontraban desechos industriales, lo que provocó enormes columnas de humo blanco que pudieron observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Personal de vigilancia de la empresa restringió el acceso al lugar y no permitió el ingreso de los camiones recolectores de la misma compañía. Únicamente se permitió la entrada de las unidades cisterna del Cuerpo de Bomberos para realizar las labores de combate y control del fuego.

Los trabajos para sofocar las llamas se prolongaron durante aproximadamente tres horas, hasta que finalmente la situación quedó bajo control.

Elementos de Protección Civil y Bomberos permanecieron en el sitio para verificar que no existiera riesgo de que el fuego se reavivara y realizar una evaluación de las condiciones del área afectada.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado respecto al incendio ni ha informado sobre las posibles causas que lo originaron.

Será la autoridad correspondiente, a través de las inspecciones y peritajes, la que determine si existieron irregularidades y, en su caso, si la compañía podría hacerse acreedora a alguna sanción.