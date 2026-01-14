Se desmaya en azotea mientras retiraba luces navideñas; es trasladado a un hospital en Saltillo

Un joven que se encontraba retirando luces navideñas desde lo alto de una azotea sufrió un desmayo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia hasta un domicilio ubicado en la esquina de las calles Gorriones y Gaviotas, en la colonia Valle de las Aves, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes recibidos al sistema de emergencias 911, se indicó inicialmente que el trabajador había sufrido una descarga eléctrica; sin embargo, a la llegada de elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, dicha versión fue descartada. El afectado, identificado como Axel ¨N¨, se encontraba consciente al momento de la atención.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga reportan saldo blanco tras paso del frente frío 27