Se desmaya en azotea mientras retiraba luces navideñas; es trasladado a un hospital en Saltillo
Autoridades descartaron que el trabajador hubiera sufrido una descarga eléctrica durante las labores en la azotea
Un joven que se encontraba retirando luces navideñas desde lo alto de una azotea sufrió un desmayo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia hasta un domicilio ubicado en la esquina de las calles Gorriones y Gaviotas, en la colonia Valle de las Aves, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes recibidos al sistema de emergencias 911, se indicó inicialmente que el trabajador había sufrido una descarga eléctrica; sin embargo, a la llegada de elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, dicha versión fue descartada. El afectado, identificado como Axel ¨N¨, se encontraba consciente al momento de la atención.
El joven explicó que alrededor de las 17:30 horas había sido contratado para limpiar la losa y retirar las series de luces navideñas colocadas en las orillas del inmueble. Señaló que cuenta con antecedentes médicos, ya que tiempo atrás fue sometido a una cirugía de cráneo, y presuntamente se sintió mal, lo que provocó que se desvaneciera.
Una cuadrilla de paramédicos, bajo el mando del teniente Luis Carrizosa, se encargó de las labores de rescate, ya que el joven se encontraba a una altura aproximada de seis metros. Para el descenso utilizaron una camilla tipo canastilla, en un operativo que se prolongó por cerca de 30 minutos.
Una vez en tierra firme, el afectado fue colocado en una camilla movilizadora y, a simple vista, no se le apreciaron quemaduras en manos ni en pies. No obstante, para descartar lesiones internas, fue trasladado de urgencia a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecerá internado para su valoración médica.