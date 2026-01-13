Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga reportan saldo blanco tras paso del frente frío 27

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga reportan saldo blanco tras paso del frente frío 27
    Autoridades municipales se mantienen en alerta por el descenso de las temperaturas. FOTO: CORTESÍA

La ausencia de humedad evitó el congelamiento de vialidades; albergues registran mayor ocupación de población migrante

En los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga las autoridades de Protección Civil reportaron un saldo blanco sin incidencias mayores ni víctimas que lamentar por las bajas temperaturas tras el paso del frente frío número 27.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil en Saltillo, explicó que el cambio en las condiciones climáticas favoreció la seguridad en las calles.

TE PUEDE INTERESAR: Temporada invernal en Saltillo aún no termina: faltan más de 20 frentes fríos

“Cambiaron las condiciones de humedad y eso aligeró un poco la carga, ya que se descartaba la formación de hielo en puentes”, señaló el funcionario municipal.

Destacó que, al no presentarse congelamiento, el operativo se centró en la atención a personas vulnerables.

“Nos abocamos a revisar nuevamente las áreas donde pudiera haber gente en condición de calle y afortunadamente no tuvimos incidencias mayores”, detalló.

BAJA OCUPACIÓN

Respecto a los refugios temporales, Martínez Ávalos informó que la ocupación ha sido baja por parte de la población local. Sin embargo, precisó que “la mayor parte de los albergados son gente que viene de otros países como inmigrantes”, principalmente en el Refugio de los Necesitados.

El desglose de los albergados incluye a ciudadanos de diversas nacionalidades que transitan por la entidad. “Nos reportaron 10 personas de Honduras, 3 de Venezuela, una de Colombia y una del Salvador, todos ellos masculinos; en el San Juan Diego, 2 mujeres y un hombre nacionales”, indicó.

Sobre la llegada de estos grupos a los refugios, el director mencionó que los migrantes ya cuentan con información previa de la ruta. “Ellos llegan por su propio pie, no llegaron por un recorrido de nosotros... es algo que ocurre con periodicidad, el flujo de migrantes sigue habiendo”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: analiza IMMUS conexión de rutas para estudiantes de la UAdeC

Martínez Ávalos recordó que durante los días de frío más intenso, solo un pequeño grupo aceptó el traslado. “Llevamos 5 personas que encontramos en condición de calle... hay personas que no aceptan de manera sencilla ir a un albergue y lo que hacemos es proveerles de cobijas y bebidas calientes”, detalló.

Finalmente, advirtió que la temporada invernal aún no termina y se esperan más fenómenos meteorológicos. “Habían pronosticado un total de 48 frentes fríos... estamos prácticamente en el 28 y faltarían esos 20”, concluyó.

Temas


Frente Frío

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El botín en Venezuela

El botín en Venezuela
true

Manual para salvar cara frente a un ataque de EU
true

POLITICÓN: Fiscalía de NL es parte de la industria de la extorsión, como evidencia caso contra director de VANGUARDIA
Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados
‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia

‘Denunciante fantasma’ formuló la acusación contra Director general de Vanguardia
Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama

Saltillo se llena de teatro: estrellas de la TV llegan con comedia y drama
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump durante una reunión bilateral; a pesar de las tensiones.

La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
Ofcom investiga si las funciones de generación de imágenes de Grok violan las leyes de seguridad en línea del Reino Unido.

Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok