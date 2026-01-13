Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga reportan saldo blanco tras paso del frente frío 27

En los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga las autoridades de Protección Civil reportaron un saldo blanco sin incidencias mayores ni víctimas que lamentar por las bajas temperaturas tras el paso del frente frío número 27.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil en Saltillo, explicó que el cambio en las condiciones climáticas favoreció la seguridad en las calles.

“Cambiaron las condiciones de humedad y eso aligeró un poco la carga, ya que se descartaba la formación de hielo en puentes”, señaló el funcionario municipal.

Destacó que, al no presentarse congelamiento, el operativo se centró en la atención a personas vulnerables.

“Nos abocamos a revisar nuevamente las áreas donde pudiera haber gente en condición de calle y afortunadamente no tuvimos incidencias mayores”, detalló.

BAJA OCUPACIÓN

Respecto a los refugios temporales, Martínez Ávalos informó que la ocupación ha sido baja por parte de la población local. Sin embargo, precisó que “la mayor parte de los albergados son gente que viene de otros países como inmigrantes”, principalmente en el Refugio de los Necesitados.

El desglose de los albergados incluye a ciudadanos de diversas nacionalidades que transitan por la entidad. “Nos reportaron 10 personas de Honduras, 3 de Venezuela, una de Colombia y una del Salvador, todos ellos masculinos; en el San Juan Diego, 2 mujeres y un hombre nacionales”, indicó.

Sobre la llegada de estos grupos a los refugios, el director mencionó que los migrantes ya cuentan con información previa de la ruta. “Ellos llegan por su propio pie, no llegaron por un recorrido de nosotros... es algo que ocurre con periodicidad, el flujo de migrantes sigue habiendo”, explicó.

Martínez Ávalos recordó que durante los días de frío más intenso, solo un pequeño grupo aceptó el traslado. “Llevamos 5 personas que encontramos en condición de calle... hay personas que no aceptan de manera sencilla ir a un albergue y lo que hacemos es proveerles de cobijas y bebidas calientes”, detalló.

Finalmente, advirtió que la temporada invernal aún no termina y se esperan más fenómenos meteorológicos. “Habían pronosticado un total de 48 frentes fríos... estamos prácticamente en el 28 y faltarían esos 20”, concluyó.