Se distrae con el teléfono y termina impactando vochito recién vendido en el libramiento OFT

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Saltillo
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    Se distrae con el teléfono y termina impactando vochito recién vendido en el libramiento OFT
    El percance ocurrió en los carriles con dirección a Arteaga, donde un Chevrolet Sonic salió de la cinta asfáltica y terminó impactando una barda y un Volkswagen Sedán estacionado. ULISES MARTÍNEZ

El percance dejó daños en una barda, además de afectar un Volkswagen Sedán modelo 1984

Una joven que conducía con el teléfono en la mano, a la altura del kilómetro 8 del libramiento Óscar Flores Tapia, terminó ocasionando un accidente en el que, además de dañar la barda de un predio, causó afectaciones a un Volkswagen Sedán que iba a ser entregado tras haberse vendido.

El accidente se registró minutos antes de las 12:00 horas en los carriles con dirección a Arteaga, por donde circulaba Ingrid, de 22 años, quien conducía un vehículo Chevrolet Sonic.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/activan-ficha-de-busqueda-por-joven-desaparecida-en-saltillo-GN20695672
$!El propietario del Volkswagen afectado señaló que momentos antes había descendido de la unidad y se dirigía a entregarla tras concretar su venta.
El propietario del Volkswagen afectado señaló que momentos antes había descendido de la unidad y se dirigía a entregarla tras concretar su venta. ULISES MARTÍNEZ

La joven comentó a las autoridades estatales que llevaba el celular en la mano, perdió el control del volante y poco a poco se fue orillando sin percatarse de que había salido hacia el acotamiento, hasta abandonar la cinta asfáltica.

Posteriormente impactó la barda de un predio y, tras salir proyectado, el vehículo golpeó un Volkswagen Sedán modelo 1984, del cual había descendido momentos antes Federico ¨N´, de 73 años.

$!Autoridades estatales tomaron conocimiento del accidente registrado cerca del mediodía, donde no hubo personas lesionadas pese a los daños ocasionados.
Autoridades estatales tomaron conocimiento del accidente registrado cerca del mediodía, donde no hubo personas lesionadas pese a los daños ocasionados. ULISES MARTÍNEZ

El hombre señaló que se había detenido por un momento y que ya se disponía a entregar el automóvil, debido a que acababa de venderlo.

Por fortuna no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Serán las aseguradoras las encargadas de responder por las afectaciones ocasionadas, mientras que grúas realizaron el traslado de los vehículos para su reparación y así poder concretar la venta del automóvil.

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