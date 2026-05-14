Activan ficha de búsqueda por joven desaparecida en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Activan ficha de búsqueda por joven desaparecida en Saltillo
    Entre las señas particulares de Alexa Ivana destacan varios tatuajes visibles, un piercing en la nariz y una cicatriz debajo de la barbilla, características difundidas para facilitar su identificación. REDES SOCIALES

La joven portaba una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos al momento de ser vista por última vez

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila activó una ficha para localizar a Alexa Ivana Jiménez Bermúdez, joven de 20 años reportada como desaparecida en la ciudad de Saltillo desde el pasado 12 de mayo de 2026.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la joven fue vista por última vez en la capital coahuilense y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que familiares y corporaciones mantienen activa la búsqueda para tratar de ubicarla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-camion-sobre-auto-y-domicilio-tras-volcadura-en-saltillo-CN20691443

Alexa Ivana fue descrita como una mujer de complexión robusta, cabello corto teñido de color naranja, ojos grandes color café, nariz recta, boca grande y labios gruesos. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz pequeña debajo de la barbilla, un lunar bajo uno de sus ojos y un piercing en la nariz.

La ficha de búsqueda también detalla varios tatuajes visibles que podrían facilitar su identificación. Entre ellos se encuentra un corazón negro tatuado detrás de una oreja, un diseño en la pierna derecha, así como la figura de un pie infantil en el brazo derecho. Además, tiene un tatuaje de San Judas en el brazo izquierdo y una flor acompañada de una frase en la espalda.

Otro rasgo distintivo señalado por la Comisión de Búsqueda es una línea marcada en una de sus cejas.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se informó que llevaba una playera blanca con el rostro de una persona estampado al frente, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y una bolsa negra.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a localizarla. Para ello se pusieron a disposición diversos números de contacto de la Comisión de Búsqueda y corporaciones encargadas del caso.

Entre los teléfonos difundidos se encuentran el 844-114-0386, 844-608-9700, 878-116-3532 y 871-235-7199, además de los canales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Coahuila en redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidas
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La traición como propuesta política

La traición como propuesta política
true

Rocha Moya cambió la paz por bienes mal habidos

true

POLITICÓN: Coahuila no es prioridad para Morena: A 24 días de la elección, Ariadna Montiel prioriza agenda en Chihuahua
La otra menor que viajaba en la carriola se encuentra hospitalizada.

Tren causa muerte de niña de tres años, en Saltillo
Cocineras y productores locales ofrecerán alimentos elaborados de manera artesanal durante los tres días del evento.

Ramos Arizpe alista Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026

Saltillo Soccer jugará la Semifinal de Vuelta ante Charales de Chapala en el Estadio Olímpico, donde buscará avanzar a la Final de la Liga TDP MX.

Saltillo Soccer confirma el Estadio Olímpico para la Semifinal de Vuelta ante Chapala en Liga TDP MX

Irán habría restablecido el acceso operativo a 30 de sus 33 emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho.

Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y que Irán no puede tener armas nucleares
Una calle en el barrio de Satwa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, una zona con una gran población de trabajadores migrantes.

Los países del Golfo detienen a ‘traidores’ chiíes en medio de la guerra con Irán