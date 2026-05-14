Activan ficha de búsqueda por joven desaparecida en Saltillo

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila activó una ficha para localizar a Alexa Ivana Jiménez Bermúdez, joven de 20 años reportada como desaparecida en la ciudad de Saltillo desde el pasado 12 de mayo de 2026. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la joven fue vista por última vez en la capital coahuilense y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que familiares y corporaciones mantienen activa la búsqueda para tratar de ubicarla.

Alexa Ivana fue descrita como una mujer de complexión robusta, cabello corto teñido de color naranja, ojos grandes color café, nariz recta, boca grande y labios gruesos. Entre sus señas particulares destacan una cicatriz pequeña debajo de la barbilla, un lunar bajo uno de sus ojos y un piercing en la nariz. La ficha de búsqueda también detalla varios tatuajes visibles que podrían facilitar su identificación. Entre ellos se encuentra un corazón negro tatuado detrás de una oreja, un diseño en la pierna derecha, así como la figura de un pie infantil en el brazo derecho. Además, tiene un tatuaje de San Judas en el brazo izquierdo y una flor acompañada de una frase en la espalda.

Otro rasgo distintivo señalado por la Comisión de Búsqueda es una línea marcada en una de sus cejas. Respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se informó que llevaba una playera blanca con el rostro de una persona estampado al frente, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y una bolsa negra. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a localizarla. Para ello se pusieron a disposición diversos números de contacto de la Comisión de Búsqueda y corporaciones encargadas del caso. Entre los teléfonos difundidos se encuentran el 844-114-0386, 844-608-9700, 878-116-3532 y 871-235-7199, además de los canales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Coahuila en redes sociales.

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