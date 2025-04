Se estrella conductor ebrio contra poste y es detenido en Saltillo

Testigos del accidente no dudaron en llamar al número de emergencias 911 para alertar a las autoridades. En pocos minutos, elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar y se encargaron de tomar conocimiento del siniestro. Afortunadamente, el joven conductor no sufrió heridas, por lo que no fue necesario el traslado de ambulancia al lugar.

Los oficiales realizaron la detención del conductor por conducir en estado de ebriedad, y posteriormente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que el responsable se haga cargo de los daños ocasionados. La detención también implicó la aplicación de las multas correspondientes, en función del tipo de infracción cometida.