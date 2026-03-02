Se estrella contra barrera y su auto termina en sentido contrario en Saltillo; presuntamente ebrio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Se estrella contra barrera y su auto termina en sentido contrario en Saltillo; presuntamente ebrio
    La unidad terminó en sentido contrario tras dar un giro de 180 grados, bloqueando parcialmente la circulación de madrugada. MARTÍN ROJAS

Al no detectarse heridas de gravedad ni riesgo para su integridad, los ocupantes recibieron el alta en el sitio, evitando su traslado a un centro médico

Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad terminó impactándose contra una barrera metálica la madrugada de este lunes, a la altura de la colonia Saltillo 400.

El accidente se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez. Al llegar a la bifurcación para tomar el paso deprimido, perdió el control del volante y se estrelló contra la barrera de contención.

TE PUEDE INTERESAR: Choca Audi contra motociclista y lo deja herido en Saltillo; cae tras intentar huir

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderan la zona para evitar que otros conductores se impactaran con la unidad atravesada.
Elementos de Tránsito Municipal abanderan la zona para evitar que otros conductores se impactaran con la unidad atravesada. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, el vehículo de la marca MG dio un giro de 180 grados y quedó atravesado en medio de la vialidad, generando riesgo para otros automovilistas.

Testigos dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación a fin de evitar otro percance.

$!Paramédicos de la Cruz Roja revisan a los tripulantes del automóvil; por fortuna resultaron ilesos.
Paramédicos de la Cruz Roja revisan a los tripulantes del automóvil; por fortuna resultaron ilesos. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los tripulantes, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, la unidad fue retirada con el apoyo de una grúa y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
Comitiva enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum visitó San Pedro de las Colonias, para elaborar estrategias ante la realidad adversa que enfrenta La Laguna.

Envían equipo federal a San Pedro de las Colonias para diseñar acciones contra la sequía
Dormir bien no solo depende de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de a qué hora nos acostamos y nos despertamos.

Dormir a las 11 podría ayudarte a vivir más
Arduo trabajo

Arduo trabajo
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Las reveladoras narcolistas de ‘El Mencho’
true

AHMSA: Subasta desierta; zozobra en el desierto
La senderista y activista Nathalie Pineda convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza en la falda de la sierra.

Convocan a limpieza en área de Loma Linda, al oriente de Saltillo; denuncian tiradero clandestino