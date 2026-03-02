Se estrella contra barrera y su auto termina en sentido contrario en Saltillo; presuntamente ebrio

Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad terminó impactándose contra una barrera metálica la madrugada de este lunes, a la altura de la colonia Saltillo 400.

El accidente se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez. Al llegar a la bifurcación para tomar el paso deprimido, perdió el control del volante y se estrelló contra la barrera de contención.

