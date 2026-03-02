Se estrella contra barrera y su auto termina en sentido contrario en Saltillo; presuntamente ebrio
Al no detectarse heridas de gravedad ni riesgo para su integridad, los ocupantes recibieron el alta en el sitio, evitando su traslado a un centro médico
Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad terminó impactándose contra una barrera metálica la madrugada de este lunes, a la altura de la colonia Saltillo 400.
El accidente se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez. Al llegar a la bifurcación para tomar el paso deprimido, perdió el control del volante y se estrelló contra la barrera de contención.
Tras el impacto, el vehículo de la marca MG dio un giro de 180 grados y quedó atravesado en medio de la vialidad, generando riesgo para otros automovilistas.
Testigos dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación a fin de evitar otro percance.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los tripulantes, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Finalmente, la unidad fue retirada con el apoyo de una grúa y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades correspondientes.