Se estrella transporte de personal contra poste de la CFE en Saltillo

De acuerdo con el reporte, el operador perdió el control al intentar tomar el retorno, pero debido al exceso de velocidad no logró maniobrar correctamente, lo que ocasionó que subiera a la banqueta y terminara chocando de frente contra un poste propiedad de la CFE.

Afortunadamente, en el momento del percance, la unidad no transportaba pasajeros, por lo que no hubo personas lesionadas. El conductor resultó ileso y no fue necesario solicitar ambulancia, según confirmaron las autoridades que atendieron el hecho.