Se impacta motociclista contra camión y termina hospitalizado en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial con un camión de transporte de personal en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Pablo Ruiz Rivas, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión circulaba sobre la calle Pablo L. Sidar y, al intentar dar vuelta para incorporarse a Pablo Ruiz Rivas, el conductor no observó una motocicleta que avanzaba en la misma dirección sobre el acotamiento e intentaba rebasar la unidad de transporte.