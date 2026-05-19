Se impacta motociclista contra camión y termina hospitalizado en Saltillo

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    Se impacta motociclista contra camión y termina hospitalizado en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el camión intentaba incorporarse a otra vialidad y la motocicleta circulaba sobre el acotamiento, donde presuntamente realizaba una maniobra de rebase. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al motociclista al Hospital Universitario tras sufrir lesiones de consideración durante el accidente

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial con un camión de transporte de personal en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Pablo Ruiz Rivas, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión circulaba sobre la calle Pablo L. Sidar y, al intentar dar vuelta para incorporarse a Pablo Ruiz Rivas, el conductor no observó una motocicleta que avanzaba en la misma dirección sobre el acotamiento e intentaba rebasar la unidad de transporte.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta en el lugar de los hechos antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al conductor de la motocicleta en el lugar de los hechos antes de trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, Humberto ¨N¨, de 48 años, conductor de la motocicleta, terminó estrellándose contra el camión y sufrió lesiones de consideración, entre ellas una probable fractura en una pierna y otra en el brazo derecho.

En la motocicleta también viajaba Ana ¨N¨, acompañante del conductor, quien no presentó lesiones tras el percance.

$!Elementos de tránsito y personal de emergencia realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y restablecer la circulación en el sector.
Elementos de tránsito y personal de emergencia realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y restablecer la circulación en el sector. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del camión, identificado como Juan Antonio ¨N¨, señaló que seguía su ruta y que, al escuchar el impacto, detuvo la marcha de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al motociclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario para su valoración médica.

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