Se impacta tras ser cegado por luz intensa que invadió su carril en Saltillo; presunta patrulla involucrada

Un automovilista que se dirigía al parque industrial Derramadero, en Saltillo, se vio involucrado en un aparatoso accidente vehicular la noche del jueves, en un hecho en el que de manera preliminar se señala la posible participación de una unidad policial.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, color negro, circulaba sobre la carretera federal número 54 con dirección al sur.

De acuerdo con el testimonio del afectado, al llegar a un vado ubicado a pocos metros del poblado La Angostura, una luz de gran intensidad invadió su carril de circulación, lo que le impidió visualizar correctamente el camino.