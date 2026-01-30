Se impacta tras ser cegado por luz intensa que invadió su carril en Saltillo; presunta patrulla involucrada
El choque dejó únicamente daños materiales y, según el conductor, la patrulla señalada fue retirada del lugar minutos después, sin que permaneciera en la escena del accidente
Un automovilista que se dirigía al parque industrial Derramadero, en Saltillo, se vio involucrado en un aparatoso accidente vehicular la noche del jueves, en un hecho en el que de manera preliminar se señala la posible participación de una unidad policial.
El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, color negro, circulaba sobre la carretera federal número 54 con dirección al sur.
De acuerdo con el testimonio del afectado, al llegar a un vado ubicado a pocos metros del poblado La Angostura, una luz de gran intensidad invadió su carril de circulación, lo que le impidió visualizar correctamente el camino.
Tras esta situación, el sedán terminó impactándose contra un vehículo que el conductor identificó como una patrulla, presuntamente perteneciente a la Policía Estatal, la cual habría sido retirada del sitio minutos después del incidente.
A pesar de lo aparatoso del choque y de los daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los involucrados y descartar lesiones de consideración.
Elementos de corporaciones policiales y de Tránsito Municipal arribaron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad y posible responsabilidad del vehículo señalado.