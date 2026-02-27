Se incendia su camioneta frente a la empresa donde trabaja en Arteaga; reportan pérdida total
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un cortocircuito o falla mecánica dejó reducida a cenizas una camioneta Chevrolet Equinox frente a la empresa Weidmann; bomberos sofocaron el fuego
Una camioneta Chevrolet Equinox quedó completamente inservible la mañana de este viernes, luego de que un voraz incendio la consumiera mientras se encontraba estacionada al exterior de la empresa Weidmann, en Arteaga. El incidente, que movilizó a los cuerpos de emergencia, ocurrió sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en los límites con la colonia Ex Hacienda Los Cerritos
Los hechos se registraron minutos antes de las 11:00 horas. Fue el personal de vigilancia de la compañía quien se percató de que del interior de la camioneta, modelo 2015, comenzaba a emanar una densa columna de humo negro. En pocos segundos, las llamas se extendieron por la cabina y el área del motor.
TE PUEDE INTERESAR: Invade carril, choca y saca del camino auto al sur de Saltillo; mujer es lesionada
Tras activar los protocolos de emergencia, se logró localizar al propietario del vehículo, identificado como José Adán ¨N¨, de 20 años. El joven manifestó que había ingresado a su jornada laboral a las 7:00 horas y que, al momento de dejar su unidad, esta no presentaba fallas mecánicas aparentes, por lo que dijo desconocer qué pudo originar el fuego.
Al lugar acudió una máquina de la estación de Bomberos de Arteaga con cuatro elementos a bordo. Gracias a la rápida intervención de los tragahumo, el incendio fue controlado en cuestión de minutos, evitando que las llamas alcanzaran otros vehículos estacionados en la zona o la infraestructura de la empresa.
Pese al esfuerzo de los rescatistas, la camioneta fue declarada como pérdida total. Tras concluir las maniobras de enfriamiento, el afectado solicitó el apoyo de una grúa para trasladar los restos del vehículo a su domicilio en la colonia 4 de Octubre. No se reportaron personas lesionadas, quedando el saldo únicamente en daños materiales de consideración.