Se incendia su camioneta frente a la empresa donde trabaja en Arteaga; reportan pérdida total

Una camioneta Chevrolet Equinox quedó completamente inservible la mañana de este viernes, luego de que un voraz incendio la consumiera mientras se encontraba estacionada al exterior de la empresa Weidmann, en Arteaga. El incidente, que movilizó a los cuerpos de emergencia, ocurrió sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en los límites con la colonia Ex Hacienda Los Cerritos

Los hechos se registraron minutos antes de las 11:00 horas. Fue el personal de vigilancia de la compañía quien se percató de que del interior de la camioneta, modelo 2015, comenzaba a emanar una densa columna de humo negro. En pocos segundos, las llamas se extendieron por la cabina y el área del motor.

