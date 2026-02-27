Se incendia su camioneta frente a la empresa donde trabaja en Arteaga; reportan pérdida total

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Se incendia su camioneta frente a la empresa donde trabaja en Arteaga; reportan pérdida total
    José Adán, dueño del vehículo, reportó que la unidad no presentaba fallas al momento de estacionarla por la mañana. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un cortocircuito o falla mecánica dejó reducida a cenizas una camioneta Chevrolet Equinox frente a la empresa Weidmann; bomberos sofocaron el fuego

Una camioneta Chevrolet Equinox quedó completamente inservible la mañana de este viernes, luego de que un voraz incendio la consumiera mientras se encontraba estacionada al exterior de la empresa Weidmann, en Arteaga. El incidente, que movilizó a los cuerpos de emergencia, ocurrió sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en los límites con la colonia Ex Hacienda Los Cerritos

Los hechos se registraron minutos antes de las 11:00 horas. Fue el personal de vigilancia de la compañía quien se percató de que del interior de la camioneta, modelo 2015, comenzaba a emanar una densa columna de humo negro. En pocos segundos, las llamas se extendieron por la cabina y el área del motor.

$!Elementos de Bomberos de Arteaga realizaron maniobras de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara.
Elementos de Bomberos de Arteaga realizaron maniobras de enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras activar los protocolos de emergencia, se logró localizar al propietario del vehículo, identificado como José Adán ¨N¨, de 20 años. El joven manifestó que había ingresado a su jornada laboral a las 7:00 horas y que, al momento de dejar su unidad, esta no presentaba fallas mecánicas aparentes, por lo que dijo desconocer qué pudo originar el fuego.

Al lugar acudió una máquina de la estación de Bomberos de Arteaga con cuatro elementos a bordo. Gracias a la rápida intervención de los tragahumo, el incendio fue controlado en cuestión de minutos, evitando que las llamas alcanzaran otros vehículos estacionados en la zona o la infraestructura de la empresa.

$!El incendio consumió rápidamente el interior de la camioneta Chevrolet Equinox 2015 frente a la empresa Weidmann.
El incendio consumió rápidamente el interior de la camioneta Chevrolet Equinox 2015 frente a la empresa Weidmann. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Pese al esfuerzo de los rescatistas, la camioneta fue declarada como pérdida total. Tras concluir las maniobras de enfriamiento, el afectado solicitó el apoyo de una grúa para trasladar los restos del vehículo a su domicilio en la colonia 4 de Octubre. No se reportaron personas lesionadas, quedando el saldo únicamente en daños materiales de consideración.

