Se incendia vivienda, evacuan a familia y atienden crisis médica en Saltillo

Una mujer se convulsionó al verse atrapada en un incendio que se registró en la cochera de su propiedad la noche de ayer jueves en Saltillo.

Todo ocurrió cerca de las 21:30 horas en el domicilio ubicado en la calle Veinteava, en la colonia Brisas Poniente. Se originó la movilización de los cuerpos de emergencia entre Los Cárdenas y avenida Quinta, donde el fuego afectó el área de cochera y varios vecinos ayudaron a despertar a los habitantes.