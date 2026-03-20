Se incendia vivienda, evacuan a familia y atienden crisis médica en Saltillo

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Se incendia vivienda, evacuan a familia y atienden crisis médica en Saltillo
    Habitantes fueron auxiliados por vecinos tras registrarse el fuego en una vivienda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Durante la emergencia, una persona con epilepsia presentó una crisis, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar

Una mujer se convulsionó al verse atrapada en un incendio que se registró en la cochera de su propiedad la noche de ayer jueves en Saltillo.

Todo ocurrió cerca de las 21:30 horas en el domicilio ubicado en la calle Veinteava, en la colonia Brisas Poniente. Se originó la movilización de los cuerpos de emergencia entre Los Cárdenas y avenida Quinta, donde el fuego afectó el área de cochera y varios vecinos ayudaron a despertar a los habitantes.

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$!Familia y mascota lograron salir ilesos tras el siniestro en su domicilio.
Familia y mascota lograron salir ilesos tras el siniestro en su domicilio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Lograron sacar a una menor y a un adulto con problemas de epilepsia, quien al ver lo sucedido tuvo un evento de su enfermedad. Mientras los bomberos controlaban la situación y sofocaban el fuego, la persona estaba en la acera de enfrente esperando el arribo de la ambulancia de la Cruz Roja, que en pocos minutos acudió y prestó la atención prehospitalaria.

$!Bomberos controlaron las llamas mientras residentes permanecían a salvo.
Bomberos controlaron las llamas mientras residentes permanecían a salvo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras la revisión, el hombre logró bajar de la ambulancia, al igual que la mujer en compañía de sus familiares. También les preocupó la ausencia de un cachorro, el cual no encontraban cuando salieron de la casa.

$!Persona con epilepsia sufrió crisis durante el incendio y fue atendida por paramédicos.
Persona con epilepsia sufrió crisis durante el incendio y fue atendida por paramédicos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al sofocar las llamas y ventilar el área afectada, por fortuna el canino logró salir para ser entregado al propietario, quien se mostró feliz porque no hubo ningún integrante de su familia lesionado, incluido el perrito.

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