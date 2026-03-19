Pitos y flautas

La despectiva alusión a esa prenda saltillera, orgullo nuestro, fue causa de la airada reacción del respetable. Sucede que el sarape, tan olvidado antes, ha sido objeto de revalorización. El gobernador Humberto Moreira hizo comprar en su tiempo una antigua casona de la calle de Allende, y en ella creó el Museo del Sarape, donde se exhiben muestras clásicas de ese tradicional tejido y se realizan actividades tendientes a su preservación. Se han hecho campañas publicitarias a fin de promover el aprecio por las cosas de Saltillo, y el sarape ha sido usado como logotipo. Así las cosas, no es de extrañar que los saltillenses que asistieron a la representación de la obra mencionada se hayan ofendido cuando el actor hizo aquella alusión despreciativa.

Y sin embargo quizás el comediante era inocente. Aquí en Saltillo el sarape es el sarape, si me es permitida la perogrullada, pero en casi toda la República la palabra “sarape” se usa como sinónimo de cobija o frazada. El mismo diccionario de la Academia ofrece una lamentable definición del término: “Sarape: Especie de frazada de lana o colcha de algodón generalmente de colores vivos, con abertura o sin ella en el centro para la cabeza, que se lleva para abrigarse”. Pienso que la definición la tomaron los académicos peninsulares de la que puso don Francisco J. Santamaría en su indispensable “Diccionario de mejicanismos” (así, con jota). Pero don Francisco era tabasqueño, y aunque dice al hablar de los sarapes: “...Son famosos los del Saltillo (sic), Coahuila...”, lo cierto es que no sabía que un saltillense jamás usaría un sarape para cubrirse del frío. Eso sería anatema, sacrilegio, profanación, irreverencia, execración, blasfemia y abominación. No necesariamente en ese orden.

A los ojos de alguien de Saltillo, el sarape ni es frazada, ni es colcha –y menos de algodón–, ni tiene nunca abertura para la cabeza, ni se usa para abrigarse. El sarape es para nosotros una prenda de adorno con características muy particulares que lo distinguen de cualquier otro ejemplar textil. El sarape no sirve para nada, salvo para ornato y –usando una expresión romana– ad pompam et ostentationem, o sea para presumir, como muestra de estatus económico, pues el sarape, al fin prenda de lujo, siempre ha sido caro. Si es barato, o no es sarape o no es de Saltillo.