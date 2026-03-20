POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso

I. ¿TAN PRONTO? Hoy concluye el periodo de simulación... ¡perdón!, de precampañas, es decir, el tramo del calendario electoral durante el cual –todo es pura teoría, desde luego– quienes aspiran a convertirse en candidatos de los distintos partidos políticos realizan “labores de convencimiento” entre quienes militan y/o simpatizan con su respectiva franquicia. Y aunque habrá quienes digan que todo es pura simulación, al menos las precampañas locales sirvieron para una cosa: para dejar claro que la autoridad electoral encabezada por Óscar Daniel Rodríguez no es capaz de conducir un proceso imparcial, es decir, que ponga el piso parejo para todos. II. OTRA OPORTUNIDAD No es un asunto menor y, sin duda, por ello el INE, que encabeza Guadalupe Taddei, ya trabaja en la designación de quien sustituya definitivamente al defenestrado exconsejero presidente del órgano local, Rodrigo Paredes Lozano. Cabría esperar, de cualquier forma, que el trabajo de quienes integran el Consejo General del IEC se recomponga, pues dentro de unas semanas comienza la etapa complicada del proceso y se espera que estén a la altura del reto.

III. FOCOS ROJOS Y hablando de instituciones que corren el riesgo de perder su esencia, en los corrillos políticos del Sureste y la Laguna, nos aseguran, comienzan a circular con preocupación rumores en el sentido de que en la Fiscalía de Federico Fernández Montañez estarían arraigándose comportamientos, por parte de algunos de sus integrantes, que apuntan hacia la perversión de los procedimientos que tiene a su cargo la institución responsable de la investigación y persecución de los delitos. ¿Es una situación generalizada o sólo hechos aislados? Eso, nos dicen los enterados, es lo que debería esclarecerse mediante una investigación interna. IV. HAY QUE CUIDAR Pero ya el hecho de que el asunto se comente –aunque en voz baja todavía– es un indicador preocupante, sobre todo porque conduce a pensar que las malas prácticas de la Fiscalía de Nuevo León, que tanto han dado de qué hablar en las últimas semanas, podrían estarse “importando” a Coahuila, lo cual implicaría un desatino importante en una entidad que, entre otras cosas, atrae inversiones justo porque tiene altas calificaciones en el respeto al Estado de Derecho... V. ESTACIONAMIENTOS EN LA MIRA En la más reciente sesión del Congreso local se puso sobre la mesa un tema que muchos padecen de forma cotidiana, aunque no es una discusión nueva: el cobro de estacionamientos en centros y establecimientos comerciales. El diputado del Verde, Jorge Valdés, llevó el asunto a tribuna y, más allá del planteamiento técnico, dejó ver algo de fondo: la distancia entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la práctica. Porque esos espacios forman parte de los requisitos para autorizar construcciones, incluso con un número de cajones definido según el tamaño del inmueble, pero no necesariamente para convertirse en un negocio paralelo. VI. LO QUE YA NORMALIZAMOS El tema incomoda porque exhibe algo que se ha vuelto cotidiano. Desde tribuna se advirtió que hay establecimientos que han pasado de ofrecer estacionamiento como parte del servicio a cobrar por él, sin que siempre haya claridad sobre su sustento legal. De ahí el exhorto a los ayuntamientos para revisar. Pero el fondo es otro: prácticas que se fueron normalizando ante la omisión de la autoridad. Y cuando eso pasa, la pregunta ya no es si se puede cobrar... sino por qué la discusión no avanza.

VII. CIERRE MORENA Con el cierre del periodo de precampañas, el morenismo dejó ver movimiento en Coahuila. La dirigente nacional, Luisa María Alcalde, estuvo en Torreón, mientras que la secretaria general, Carolina Rangel, hizo lo propio en Saltillo acompañando a quienes formalizarán en las próximas semanas sus candidaturas al Congreso local. Más allá de los eventos públicos, nos cuentan que también hubo sesiones de trabajo para revisar avances y afinar la estrategia rumbo a las campañas. Dicen que llegan tranquilos, con números positivos... aunque en política, ya se sabe, todos presumen lo mismo. VIII. LO QUE VIENE Con las campañas a la vuelta de la esquina, la expectativa empieza a moverse. Más allá de lo visto en redes, hay quienes se preguntan si habrá espacios de contraste real, como debates, que permitan medir perfiles y propuestas. Porque una cosa es el mensaje cuidado y otra la capacidad de sostener ideas frente al adversario. En el papel, la disputa será entre PRI y Morena. Falta ver si el nivel estará a la altura... ¿Quién cree usted que saldría mejor librado en un ejercicio así?

IX. DELINCUENCIA GLOBAL El que cada vez gana mayor presencia como un analista relevante en materia de seguridad pública es el investigador –y secretario general– de la UAdeC, Víctor Manuel Sánchez. Ayer, la revista Nexos le publicó un texto que no solamente debe llamar la atención, sino mover a preocupación, pues en éste el académico saltillense expone una arista de la actividad criminal de la cual muy poco se habla: la existencia de células delincuenciales provenientes de 11 países y que operan en todos los estados del país. En Coahuila, de acuerdo con la base de datos que Sánchez Valdés ha hecho pública, operan delincuentes de Colombia y Estados Unidos.